Verschleiert am Steuer: Oberstes NRW-Gericht sagt nein

Am Steuer eines Autos darf ein Frau aus Düsseldorf keinen Vollschleier (Symbolbild von einer Automesse in Saudi-Arabien) tragen. Sie sah sich in ihrer Religionsausübung eingeschränkt und wollte dies gerichtlich durchsetzen.

Düsseldorf/Münster. Frau aus Düsseldorf wollte am Steuer eines Autos den Niqab tragen. Richter: Schutz anderer Verkehrsteilnehmer wichtiger als Religionsfreiheit.

Musliminnen dürfen nicht vollverschleiert Auto fahren. Das Tragen eines Gesichtsschleiers aus religiösen Gründen am Steuer ist voraussichtlich nicht rechtens. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster am Freitag in einem Eilverfahren entschieden und eine Ausnahmegenehmigung für eine Frau aus Düsseldorf abgelehnt. Die Klägerin will am Steuer einen Niqab tragen, bei dem das Gesicht mit Ausnahme eines Sehschlitzes bedeckt ist. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Das OVG bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aus der Vorinstanz (Az.: 8 B 1967/20).

Nach der Straßenverkehrsordnung darf am Lenkrad eines Kraftfahrzeugs das Gesicht nicht verhüllt oder verdeckt werden. Der Fahrer oder die Fahrerin muss erkennbar bleiben. Zwar kann die Straßenverkehrsbehörde in Ausfällen davon absehen, das lehnte die Bezirksregierung Düsseldorf in diesem Fall aber ab. Diese Ansicht teilen auch die Richter der obersten Verwaltungsgerichts-Instanz in NRW.

OVG verbietetet Frau Niqab am Steuer - Identität müsse ermittelbar sein

Sie sagten, der Religionsfreiheit der Frau könne kein Vorrang eingeräumt werden. Denn bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung müsse die Identität der Frau ermittelbar sein. Der Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der anderen Verkehrsteilnehmer dürfe nicht an zweiter Stelle stehen.

Außerdem habe die Klägerin keine überzeugenden Gründe für ihren Einzelfall vorbringen können. Ihr sei auch, zumindest bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren, die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln zumutbar, wo sie den Gesichtsschleier tragen könne. Außerdem sei der Eingriff in die Religionsfreiheit der Klägerin nur auf den Zeitraum während der Fahrt begrenzt. (dpa)

