Vermisste aus Düsseldorf-Gerresheim tot im Keller gefunden

Düsseldorf. Im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses fanden die Polizisten die Leiche der 58-Jährigen. Verdächtigt wird der Sohn.

Lange wurde es vermutet, jetzt ist es schreckliche Gewissheit: Die vermisste 58-Jährige aus Gerresheim ist tot. Nachdem am Dienstag dieser Woche ein Hinweis bei Polizei eingegangen war, suchten die Beamten des Kriminalkommissariats 11 erneut die Wohnanschrift der Frau auf. In einem Kellerraum des Mehrfamilienhauses fanden die Polizisten schließlich die Leiche der 58-Jährigen. „Aufgrund der Auffindesituation“, wie es heißt, gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus.

Sohn sitzt in U-Haft und schweigt

Seit Sonntag, 6. Juni, fehlte jede Spur von der Frau, drei Tage später meldete ihr Sohn sie als vermisst. Als tatverdächtig gilt ein anderer Sohn (40) der Gerresheimerin. Der bereits Anfang Juni festgenommene tatverdächtige Sohn der Frau sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Doch der Mann hüllt sich in Schweigen. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf