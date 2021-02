Unter Drogen durch Düsseldorf: Polizei stoppt Kranfahrer

Düsseldorf. Unter Drogeneinfluss war ein 26-Jähriger mit einem 48-Tonnen-Kran in Düsseldorf unterwegs. Die Polizei stoppte ihn. Jetzt droht ihm eine Anzeige.

Routinemäßig haben die Beamten des Düsseldorfer Verkehrsdienstes am Mittwochmorgen den Fahrer eines 48-Tonnen-Krans kontrolliert. Auf der Mecumstraße in Bilk hatten sie das Gefährt einer Siegburger Firma angehalten, um es sich genauer zu überprüfen. Und dabei stellten sie fest, dass der 26-jährige Mann aus Bonn, der am Steuer des schweren Fahrzeuges saß, unter Drogen stand.

Öfter mal einen Joint geraucht

Der Drogentest verlief positiv auf THC und der 26-Jährige gab gegenüber den Beamten an, öfter mal einen Joint zu rauchen. In der Folge untersagten Beamten ihm die Weiterfahrt.

Die zuständige Firma kümmerte sich mit einem Ersatzfahrer um den Schwertransport. Den jungen Mann aus Bonn erwartet jetzt eine Anzeige.