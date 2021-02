Unbekannte schmieren ätzende Graffitis in Haltestelle

Düsseldorf. In einer Düsseldorfer Haltestelle sind sogenannte Etchings aufgefallen. Unbekannte hatten eine ätzende Flüssigkeit verteilt. Gesundheitsgefahr.

Die Rheinbahn hat am Freitagmorgen die U-Bahn-Haltestelle Steinstraße für mehrere Stunden sperren müssen. Grund dafür waren allem Anschein nach ätzende Graffitischmierereien auf verschiedenen Flächen. Wie die Rheinbahn mitteilt, sei es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Sachbeschädigungen in U-Bahnhöfen in Form von so genannten Etchings gekommen.

Bei Etchings handelt es sich um Graffitis oder Tags, die unter Verwendung starker Säuren auf Glas oder anderen Flächenangebracht werden. Es ist laut Rheinbahn nicht auszuschließen, dass die bis dato unbekannten Flüssigkeiten bei Kontakt mit der Haut gesundheitsgefährdend sind. Die Rheinbahn bittet die Fahrgäste daher bis auf weiteres, Wände, Säulen, Glasscheiben, Aufzüge und Rolltreppen nicht zu berühren, wenn dort Graffitis erkennbar sind.

Betroffen von der Sperrung, die von ungefähr 6.30 bis 11.30 Uhr andauerte, waren die Bahnlinien U74, U75, U76, U77, U78 und U79. Fahrgästen mussten in der Zeit auf die Haltestellen „Heinrich-Heine-Allee“ oder „Oststraße“ ausweichen.

Rheinbahn erweitert Kontrollen

Die Rheinbahn hat die Kontrollen durch ihr Sicherheitspersonal bereits verstärkt, informiert ab dem Wochenende vor Ort über Durchsagen und Plakate und hat Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung gestellt. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras werden derzeit ausgewertet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Fahrgäste etwas Auffälliges beobachten, bittet die Rheinbahn sie darum, die Polizei unter der Notruf-Nummer 110 zu verständigen oder die Notrufsäulen auf den Bahnsteigen zu nutzen. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, belohnt die Rheinbahn mit bis zu 1.000 Euro.