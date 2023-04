Ultralauf: 120 Kilometer von Nijmegen nach Düsseldorf

Düsseldorf. Düsseldorfer Andre Röder stellt sich mit drei Teamkollegen der Herausforderung. Mit der Aktion wollen sie Spenden für Kinder und Senioren sammeln

Zu Fuß 120 Kilometer von Nijmegen nach Düsseldorf! Dieser Herausforderung stellt sich der Düsseldorfer Andre Röder bald mit seinen drei Teamkollegen Florian Oberste-Lehn, Carsten Buse und Patrick de Beul am 19. Mai, um Geld für Kinder und Rentner zu sammeln. Ganz nach dem Motto: „Laufen am Limit für Menschen am Limit“.

Die Idee zum Ultralauf stammt von Röder und seinem Teamkollegen Florian. „Carsten und Patrick waren aber schnell begeistert zur Stelle, und aus der groben Idee hat sich dann die Best-Ager-Tour zugunsten von armen Kindern und Rentnern entwickelt“, erinnert er sich.

Die Teamkollegen kennen sich schon seit einigen Jahren. „Wir sind aktiv als Laufteam (Team H.U.L.K.) bei Hindernisläufen wie Strong Viking oder Mud Masters. Aber jeden von uns hat es in der Vergangenheit gereizt, die eigenen Grenzen auf sogenannte Ultrastrecken, also jenseits der Marathon-Distanz zu testen“, sagt Röder. „Florian und ich haben in diesem Zusammenhang dreimal am Traildorado im Arnsberger Wald teilgenommen und sind dabei schon an die Hundert-Kilometer-Grenze gekommen.“ Auch Carsten hat bereits an Läufen teilgenommen, bei denen innerhalb von 24 Stunden 100 Kilometer zurückgelegt werden mussten. Ähnliche Referenzen hat Patrick.

Sportler rechnen mit Ankunft nach 30 Stunden

Die Vorbereitungen für den Ultralauf laufen seit dem vergangenen Herbst. „Da wir alle Familie haben und berufstätig sind, lässt sich das nur in den Zeiten dazwischen machen“, berichtet Röder. Das gelte ebenso für das Training. „Jeder trainiert für sich, aber wir sind alle erfahren genug, um die Trainingsintensität passend zu steuern. Das Training an sich läuft für uns alle seit ein paar Wochen, wobei jeder von uns so oder so immer laufend unterwegs ist.“

Der Lauf nach Düsseldorf soll dann am 19. Mai gegen 9 Uhr im niederländischen Nijmegen starten. Mit einer Ankunft in der Landeshauptstadt rechnen die Sportler nach etwa 30 Stunden. „Wir werden nicht komplett durchlaufen. Es wird auch Abschnitte geben, in denen wir gehen. Immerhin müssen wir über 120 Kilometer durchhalten“, betont Röder. Zudem wird es Pausen geben, um die Kleidung zu wechseln. „Gesetzt sind auf jeden Fall zwei große Stationen. Einmal zum Wechsel in die Nacht und dann wieder für den nächsten Morgen.“ Entlang der Strecke sollen kleine Verpflegungsstationen eingerichtet werden. „Wir planen alle paar Kilometer freiwillige Helfer ein, die uns mit Getränken und Snacks versorgen“, sagt Röder. Sie selbst werden nur minimales Gepäck bei sich tragen wie Wasser oder Energiesnacks.

„Am liebsten würde man überall gleichzeitig helfen“

Dem Team war dabei von Anfang an klar, dass sie aus dem Lauf eine Spendenaktion machen wollen. „Florian und Patrick sind auf verschiedene Arten aktiv. Sei es durch Spendenaufrufe oder aktive Hilfe vor Ort“, erklärt Röder. „Carsten ist sogar in seinem eigenen Verein aktiv und ich habe neben eigener Spenden, mit meinem ersten und zweiten Traildorado-Lauf bereits eigene Spendenaktionen bestritten. Seinerzeit zugunsten von Fiftyfifty und dem Uniklinikum Münster.“

Lange haben sich die Sportler aber darüber die Köpfe zerbrochen, zu wessen Gunsten sie die Aktion machen wollen. „Die Entscheidung fällt immer schwer, da man am liebsten überall gleichzeitig helfen möchte. Im Laufe der Gespräche haben sich aber immer mehr Kinder und Senioren herauskristallisiert“, erinnert sich Röder. Entschieden haben sie sich dann für die Vereine „Kinderhelfer NRW“ und an „Ein Herz für Rentner“.

