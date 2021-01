Thomas Geisel: Über Solidarität und Altersdiskriminierung

Düsseldorf Düsseldorfs Ex-Oberbürgermeister Thomas Geisel hält die Schließung von Schulen und Kitas als falsche Strategie in der Corona-Krise.

Schulen und Kindergärten bleiben in Nordrhein-Westfalen erst mal bis Ende des Monats geschlossen. Am Montag war der erste Tag in Sachen Homeschooling.

Alle Appelle, wie wichtig der Präsenzunterricht gerade für Kinder und Jugendliche aus sogenannten „bildungsfernen Milieus“ ist, haben nicht gefruchtet. Angesichts mancherorts überfüllter Intensivstationen muss alles getan werden, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Vom Wesensmerkmal der Solidarität

Die Kanzlerin schwört uns auf „harte Wochen“ ein. Jetzt sind – so wurde es von Bundespräsident, Kanzlerin und Ministerpräsident unisono in den Ansprachen zum Jahreswechsel beschworen – Gemeinsinn, Respekt und Solidarität von allen gefordert!

Das Einstehen der Starken für die Schwachen ist das Wesensmerkmal der Solidarität. Nicht das Recht des Stärkeren, nicht „Survival of the Fittest“, sondern die gleiche unantastbare Menschenwürde aller – das unterscheidet die Zivilisation von der Barbarei.

Aber die Frage sei erlaubt: Geht es bei der Schließung von Kindergärten und Schulen wirklich um Solidarität?

Verweis auf Immanuel Kant

Untrennbar zur Menschenwürde gehört, was Immanuel Kant im zweiten kategorischen Imperativ einmal auf die Formel gebracht hat: „Handle so, dass du jeden jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst“.

Bezogen auf die Schul- und Kitaschließungen würde dies bedeuten, dass es jedenfalls auch darum gehen muss, die betroffenen Kinder und Jugendlichen vor der Pandemie zu schützen.

Es geht nicht um Kinder und Jugendliche

Das aber trifft wohl kaum zu. Denn sie sind vom Virus gar nicht betroffen, wie ein Blick auf die Statistik zeigt. Von den – Stand 5. Januar – insgesamt 35.452 Coronatoten waren 17 jünger als 20 Jahre. Das sind 0,4 Promille. Damit ist das Risiko von Kindern und Jugendlichen, an oder mit Corona zu versterben, gerade mal ein Zehntel so hoch wie das in dieser Altersgruppe ohnehin sehr geringe allgemeine Sterberisiko.

Es geht also nicht um die Kinder und Jugendlichen, sondern um Dritte, die von Ihnen angesteckt werden könnten, wobei durchaus umstritten ist, ob und in welchem Maße Kinder überhaupt taugliche Virenüberträger sind. Gleichwohl ist richtig, dass die Vermeidung körperlichen Kontakt bis auf weiteres – solange flächendeckende Impfungen nicht durchgeführt werden können – das wirksamste Mittel ist, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Kontaktverbote für Kinder der falsche Weg

Aber rechtfertigt dies einen Verstoß gegen Kants kategorischen Imperativ? Als Argument wird gerne ins Feld geführt, eine Beschränkung der Kontaktverbote auf die „Risikogruppe“ sei altersdiskriminierend und deshalb verfassungswidrig. Einer genaueren Überprüfung hält dieses Argument nicht stand. Das Grundgesetz gebietet im allgemeinen Gleichheitssatz nicht, dass alles gleich zu behandeln ist, sondern dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln ist. Da das Virus selbst in geradezu perfider Art altersdiskriminierend ist – das Durchschnittsalter der Coronatoten liegt bei deutlich über 80 und damit über der allgemeinen Lebenserwartung der heute geborenen! – ist es verfassungsrechtlich nicht nur unbedenklich, sondern sogar geboten, die „vulnerablen Gruppen“ anders zu behandeln als Kinder und Jugendliche und gezielt zu schützen.

Kontaktverbote für Kinder und Schul- und Kitaschließungen sind der falsche Weg. Vielmehr müssen wir uns fragen, was wir – als „Staat“ und jeder für sich – bereit sind zu leisten, um diejenigen, die vom Virus wirklich bedroht sind, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, ohne sich einem Ansteckungsrisiko aussetzen zu müssen. Hier geht es nicht um Freiheitsbeschränkungen, sondern um richtig verstandene Solidarität!