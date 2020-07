„Tuntenlauf“-Einnahmen gehen wieder an Aidshilfe Düsseldorf

Düsseldorf. Klaus Berger, der Vorsitzende des Düsseldorfer Karnevalsvereins KG Regenbogen, überreichte einen Scheck an die Aidshilfe Düsseldorf.

Spaß haben und dabei Gutes tun – das kann man jedes Jahr durch den Kauf einer Eintrittskarte für die Veranstaltung „Tunte Lauf“ am Karnevalssamstag in der Nachtresidenz tun. Das Event wurde von dem Karnevalsverein KG Regenbogen ins Leben gerufen.

6666 Euro geht an die Aidshilfe

Die Summe, die bei dem Verkauf der Eintrittskarten zusammenkam, wurde jetzt an die Aidshilfe gespendet. Stolz gab der Vorsitzender Klaus Berger die närrische Summe von 6666 Euro an Yonne Hochtritt, Marco Grober und Anette Rau von der Aidshilfe Düsseldorf weiter. Die Spenden sollen dort in die Beratung und in die HIV-Prävention fließen.

KG Regenbogen als Nachfolger des Comitee Düsseldorf Carneval

Seit 2011 richtet Deutschlands größter schwul-lesbischer Karnevalsverein, die KG Regenbogen, den Tuntenlauf aus. Damit setzt der Verein die Arbeit des Comitee Düsseldorf Carneval fort, um mit dem Event Spenden für die Aidshilfe zu sammeln. Das CC hatte zuvor den Tuntenlauf ausgerichtet als Open-air-Veranstaltung auf der Kö.