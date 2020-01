Tui stationiert bald Überseejets am Flughafen Düsseldorf

„Für die Menschen. Für die Region.“ – unter diesem Motto fand am Donnerstagabend der traditionelle Neujahrsempfang des Düsseldorfer Airports statt. Die Flughafengeschäftsführer Thomas Schnalke, Michael Hanné und Lars Mosdorf begrüßten rund 800 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Luftverkehrsbranche, Nachbarschaft und Medien. „Wir blicken zurück auf das erfolgreichste Verkehrsjahr in unserer über 90-jährigen Geschichte. 25,5 Millionen Menschen haben 2019 unseren Airport genutzt“, resümierte Flughafen-Chef Thomas Schnalke.

Gefreut haben dürfte die Airport-Macher auch die Nachricht, die Donnerstag über den Ticker lief: Der Touristikkonzern Tui setzte nun seine Ankündigung um, auch ab Deutschland eigene Langstreckenflugzeuge einzusetzen. Mit Beginn des Winterflugplans 2020 würden zwei Überseejets des Typs Boeing 737-8 „Dreamliner“ in Düsseldorf stationiert, ließ sich Tui-Geschäftsführer Oliver Lackmann zitieren. Düsseldorf sei mit seinem riesigen Einzugsgebiet von mehr als zehn Millionen Menschen „ein idealer Startpunkt“. Lackmann kündigte außerdem an, Tui werde ein eigenes Angebot auf den Markt bringen, das Reisenden erlaube, die hohen Kohlendioxid-Emissionen bei Flügen auszugleichen: „Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie werden wir auch Möglichkeiten entwickeln, wie unsere Gäste künftig über uns ihre CO2-Belastung kompensieren können.“

Flughafen-Chef: Kein Passagier muss sich schämen

Das sind Ankündigungen, von denen sich die Flughafengegner nicht beirren lassen wollen. Die Tatsache, dass es in 2019 einen neuen Passagierrekord in Düsseldorf gab, sei kein Grund zur Freude. „Solche Rekorde und Jubelfeiern des Flughafen-Managements passten nicht in die Zeit, denn Luftverkehr sei die schmutzigste Form der Mobilität. „Mit jeder Tonne Kerosin werden drei Tonnen CO2 freigesetzt“, kommentierte jüngst noch Werner Kindsmüller, der Vorsitzende des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“, die Jahresbilanz des Flughafens. Der Flugverkehr müsse deshalb schrumpfen statt wachsen.

Nichtsdestotrotz geht der Flughafen auch 2020 von ähnlich vielen Passagieren aus wie 2019. Schnalke: „Aus diesem Grund werden wir unsere operativen Prozesse weiter im Sinne unserer Kunden verbessern. Diese Entwicklung gilt es zudem mit dem Klimaschutz in Einklang zu bringen. Die Luftverkehrsbranche hat hier in den vergangenen Jahren schon sehr viel erreicht und sich zugleich für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ambitionierte Klimaziele gesteckt.“ Auch als Flughafen wolle man in diesem Jahr die Klimastrategie weiter ausweiten, „um bis 2030 unseren CO2-Ausstoß zu halbieren und bis 2050 komplett auf Null herunterzufahren“, so Schnalke weiter. „Kein Passagier muss sich daher schämen, wenn er aus gutem Grund in ein Flugzeug steigt.“