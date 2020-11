Trump oder Biden - 2073 Düsseldorfer durften wählen

In der Nacht zu Mittwoch liegen die Blicke aus der ganzen Welt auf den USA. Dort wird nun gewählt, wer das wohl mächtigste Land der Erde in den nächsten vier Jahren regieren soll. In den Umfragen amerikanischer Institute liegt Herausforderer Joe Biden vorn, doch schon vor vier Jahren gab es für jene, die sich auf diese Zahlen verließen, eine Überraschung.

Auch in Düsseldorf wohnen einige Wahlberechtigte. Insgesamt 2073 sind es, die diese Wahl nicht nur als Zuschauer verfolgen konnten – ein Großteil der 2659 US-Bürger in der Stadt. Abgeben mussten sie ihre Stimme per Briefwahl, gezählt werden sie für den US-Bundesstaat, in welchem sie vor ihrer Ausreise lebten – oder ihre Eltern. Auch um Düsseldorfer Stimmen warben die Demokratische und die Republikanische Partei – beide haben hierzulande einige regionale Gruppen, die sich am Wahlkampf beteiligen.