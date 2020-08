Trotz Corona: Weniger Tote in Düsseldorf

Düsseldorf. 2019 sind im Juli mehr Menschen gestorben. Das sagt das Statistische Landesamt IT.NRW.

Nach vorläufigen Ergebnissen starben in NRW im Juli diesen Jahres etwa 15.600 Menschen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als Statistisches Landesamt mitteilt, war die Zahl der Gestorbenen damit niedriger als im Juli 2019 (damals: 17.356) – und das trotz Corona. Üblicherweise steigt die Zahl der Gestorbenen von Juni auf Juli an, in diesem Jahr blieb sie hingegen konstant: Es starben in etwa gleich viele Personen wie im Vormonat (Juni: 15.600). Auch in Düsseldorf lässt sich ähnliches feststellen. In der Landeshauptstadt sind in diesem Juli 455 Menschen verstorben. Ein Jahr zuvor waren es noch 539 Menschen. Schaut man sogar bis 2015 zurück lässt sich laut der Statistik von IT.NRW sagen, dass in diesem Jahr so wenig Menschen im Juli verstorben sind, wie in den letzten fünf Jahren nicht.

Im Juni 2020 waren es ebenfalls fast genauso viele Verstorbene wie im Juli 2020: 447 sind gestorben (Juni 2019: 479).

Sterbezahlen können sich noch erhöhen

Das Statistische Landesamt veröffentlicht die vorliegenden Ergebnisse, um Aussagen zu den aktuellen Sterbezahlen zu ermöglichen. Die Daten sind teilweise noch nicht abschließend geprüft und die Sterbefallzahlen können sich durch Nachmeldungen der Standesämter noch erhöhen. Die Auswertung umfasst lediglich Todesfälle von Personen, die innerhalb des Landes verstarben und dort auch gemeldet waren, so IT.NRW. (KG)