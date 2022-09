Tod von Ex-Bürgermeister Conzen schockt viele Düsseldorfer

Düsseldorf. Der CDU-Politiker ist in der Nacht zu Sonntag im Alter von 76 Jahren überraschend verstorben. Nicht nur die Parteifreunde trauern.

Nicht nur die Düsseldorfer CDU trauert um eine ihrer prägenden Persönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte: Der frühere Bürgermeister und Fraktionschef Friedrich G. Conzen ist in der Nacht zu Sonntag im Alter von 76 Jahren überraschend verstorben (NRZ von gestern), und die Stadtgesellschaft zeigt sich tief bewegt bis fassungslos. OB Stephan Keller kondolierte Conzen bereits am Sonntag. „Ich habe Fritz Conzen viel zu verdanken“, teilte er mit. „Meine Gedanken sind bei seiner Frau Barbara, seinen Kindern und Enkelkindern.“

Einer, der mit der Conzen eng befreundet war, ist Giuseppe Saitta. Mit ihm unternahm vor einigen Jahren die Familie Conzen eine Reise nach Palermo, die Heimat Saittas. „Ich bin geschockt“, sagt der CDU-Ratsherr und Gastronom. „Fritz war mein Mentor, er war es, der mich in die Politik gebracht hat.“

Nachfolger Hinkel machte die Nachricht öffentlich

„Das ist ein sehr großer Verlust für die Partei“, sagt auch CDU-Kreisvorsitzender Thomas Jarzombek. Sein Rat als Kulturexperte sei auch nach dem Ausscheiden aus dem Stadtrat sehr gefragt gewesen. „Friedrich Conzen hat die CDU und Düsseldorf geprägt.“

Der amtierende Bürgermeister Josef Hinkel, der als Conzens Wunschnachfolger dessen Wahlkreis übernommen hat, hatte am Sonntag mit einem Facebook-Beitrag die Nachricht öffentlich gemacht. „Ich bin fassungslos“, teilte er mit. Conzen habe über vier Jahrzehnte aktiv Politik gemacht und sich in vielen Aufgabenbereichen engagiert. „Ich habe seine Konstanz und Kompromissbereitschaft sehr geschätzt“, so Hinkel.

Auch die Verantwortlichen der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf schreiben via Instagram und Facebook, Conzen sei immer ein hilfsbereiter Freund des Instituts gewesen, „ein Politiker, der unheimlich viel für die Düsseldorfer Kultur bewegt hat“.

Höhepunkt unter OB Elbers in Doppelfunktion

Der ausgebildete Kaufmann war langjähriger Geschäftsführer des 1854 von seinen Vorfahren gegründeten Rahmenhandels Conzen. Neben der Arbeit im Familienbetrieb wirkte er als Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes und in einer Vielzahl von weiteren Positionen in der Kommunalpolitik, vom Vorsitz der CDU-Mittelstandsvereinigung bis zur Führung des Rheinbahn-Aufsichtsrats. Der Höhepunkt seiner politischen Karriere war die Zeit von OB Dirk Elbers. Von 2008 bis 2014 wirkte Conzen in Doppelfunktion als CDU-Fraktionschef und Bürgermeister. Das Ehrenamt als Bürgermeister übte Conzen unter OB Thomas Geisel (SPD) ein weiteres Mal aus. In seiner letzten Ratsperiode blieb der Vater von drei Kindern einflussreich als Kulturausschuss-Vorsitzender.

Manfred Neuenhaus (FDP), politischer Partner in der Elbers-Zeit und Conzens Nachfolger als Kulturausschussvorsitzender, erinnert sich an eine faire Zusammenarbeit mit dem CDU-Politiker. „Der Umgang mit ihm war äußerst angenehm.“ Neuenhaus würdigt auch den Einsatz für die Kunstszene. „Für die Kultur hat Friedrich Conzen alles gegeben.“

Torsten Lemmer von der Ratsgruppe Tierschutz/Freie Wähler teilt mit: „Conzen war ein ganz Großer, in jeder Hinsicht.“

