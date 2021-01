Die Telefonseelsorger ist auch in Düsseldorf gefragter den je. Dafür haben die Corona-Pandemie mit Einsamkeit und Angst vor wirtschaftlicher Not gesorgt.

Coronavirus Telefonseelsorge in Düsseldorf wegen Corona sehr gefragt

Düsseldorf Immer mehr Düsseldorf nutzen das Angebot. Viele Bürger fürchten die Einsamkeit oder wirtschaftliche Notsituationen durch die Pandemie.

In Zeiten dieser Corona-Pandemie werden viele Menschen von Ängsten und Sorgen geplagt. Gerade dann will man sich auch austauschen mit anderen. Aus diesem Grund ist während der Pandemie die Telefonseelsorge stark nachgefragt. Auch in Düsseldorf verzeichnet die Telefonseelsorge einen deutlichen Anstieg bei den Gesprächen.

Seit März, seit dem ersten Lockdown, nehme die Zahl der Anrufe zu, sagt Rüdiger Kreß, stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Telefonseelsorge. So sei allein im Dezember 2020 eine Zunahme von 20 Prozent zu verzeichnen. „Jedes fünfte Gespräch bei uns bezieht sich auf Corona.“ Nach dem ersten Lockdown sei das Thema Corona zwar kurzzeitig abgeebbt, dennoch haben weiterhin mehr Menschen das Gespräch gesucht.

Einsamkeit plagt viele Menschen in Düsseldorf

In den Gesprächen gehe es oftmals auch um Einsamkeit – jedes vierte Gespräch befasse sich damit. „Viele, gerade ältere Menschen, vermissen die sozialen Kontakte. Sie rufen dann bei uns an, damit sie überhaupt mit jemanden reden können“, so Kreß. Andere wiederum quälen berufliche Sorgen, anderweitige gesundheitliche Sorgen bis hin zu Panikattacken. „Bei uns laufen alle Formen zusammen.“

Neben den Anrufen gehen außerdem viele E-Mails bei der Telefonseelsorge ein, auch eine Chat-Möglichkeit gibt es, erklärt Kreß. Bundesweit habe es etwa im Dezember 2019 gut 50 Chats pro Tag gegeben, im Dezember 2020 habe sich die Zahl verdoppelt. Gleiches gilt für die Mails. Für Düsseldorf gebe es einen ähnlichen Anstieg, meint Kreß.

Um diese Flut an Gesprächen zu bewältigen, sind gut 100 Ehrenamtliche aktiv, die abwechselnd 24-Stunden-Dienste absolvieren. Teilweise seien die Kapazitäten sogar ausgebaut worden, so der Leiter der Telefonseelsorge. Viele Freiwillige, die eigentlich schon bei der Telefonseelsorge aufgehört hatten, haben unterstützt. „Da gab es ein großes Engagement“, lobt Kreß den Einsatz.

Evangelischen Kirche bietet Seelsorge-Telefon an

Neben der klassischen Telefonseelsorge, gibt es noch das Seelsorge-Telefon des evangelischen Kirchenkreises. Dieses sei im Zuge der Corona-Pandemie ins Leben gerufen worden, sagt Pfarrer Peter Krogull, der dafür zuständig ist. Ziel des Seelsorgetelefons sei die Weitervermittlung. „Wir arbeiten etwa mit psychologischen Diensten zusammen“, so Krogull.

Außerdem gebe es die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs vor Ort mit Abstand und draußen etwa bei einem Spaziergang. Zum ersten Lockdown seien bei ihm oftmals zwölf bis 14 Anrufe pro Tag eingegangen. „Das war dann meine Hauptarbeit. Normalerweise kümmere ich mich um Fortbildungen“, so Krogull. Doch nach dem ersten Lockdown sei es weniger geworden. „Da hatte ich oft nur einen Anruf pro Woche.“

Zunahme der Anrufe durch Lockdown und Feiertage

Doch durch den zweiten Lockdown und auch die Weihnachtsfeiertage werden es wieder mehr Anrufe. Auch dort beschäftigt gut 90 Prozent der Anrufer das Thema Einsamkeit. Viele jüngere Menschen rufen jedoch an, weil sie wirtschaftliche Nöte befürchten, wie eine drohende Arbeitslosigkeit. All diesen Menschen versucht Krogull zu helfen.

Wie lange es das Seelsorge-Telefon noch geben wird, ist dabei noch nicht sicher. Eins steht jedoch fest: „Solange die Krise noch anhält – und das wird sie leider noch eine Weile – wird es auch das Telefon geben.“ Krogull kann sich aber gut vorstellen, dass es beibehalten wird.

Alle Infos zur Telefonseelsorge gibt's im Internet auf telefonseelsorge-duesseldorf.de/ und auf http://www.seelsorge.evdus.de/