Tausende Motorradfahrer demonstrieren gegen Fahrverbote

Klicken Sie sich durch weitere Bilder von der Biker-Demo am Samstag in Düsseldorf.

Düsseldorf. Auch in NRW haben am Samstag Tausende Motorradfahrer gegen mögliche Sonntagsfahrverbote demonstriert: 8000 Biker kamen allein nach Düsseldorf.

Bis zu 8000 Motorradfahrer haben am Samstagnachmittag auf den Düsseldorfer Messeparkplätzen gegen mögliche Sonntagsfahrverbote für Motorräder demonstriert. Die Kundgebung verlief laut Polizei „ruhig und vorbildlich“. Vereinzelt sei es bei der Anreise der Konvois, die teilweise aus bis zu hundert Motorrädern bestanden, zu kleineren Verkehrsstörungen oder Staus gekommen.

In Siegen haben sich rund 130 Motorradfahrer öffentlichkeitswirksam gezeigt, um gegen die Initiative des Bundesrats zur Reduzierung von Motorradlärm zu protestieren. Laut Polizei lief auch diese Demonstration störungsfrei.

Am Sonntag sind in Essen zwei entsprechende Kundgebungen geplant. Das Aktionsbündnis „Essen stellt sich quer“ hat zu einer Gegendemonstration aufgerufen, da es eine gezielte Unterwanderung von Rechtsextremen vermutet. Die Polizei äußerte sich am Samstag zunächst nicht zu den geplanten Demonstrationen. (dpa)