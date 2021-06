Musik Subterfuge sind an den richtigen Stellen dissonant

Die Düsseldorfer Band Subterfuge präsentiert nach 14 Jahren Funkstille eine neue Single. Am Freitag kommt die erste Singleauskopplung.

Sie sind womöglich die zweitbeste Indiepopband der Welt, denn an Teenage Fanclub kommt man ja nicht vorbei. Und: Sie kommen aus Düsseldorf. Subterfuge sind wieder da. Anfang 2022 wird ihr neues Album „Dots.“ erscheinen. Am Freitag, 18. Juni, gibt es die erste Singleauskopplung. Der Song „Stephanie Said“ ist typisch Subterfuge: gitarrenlastig, an den richtigen Stellen dissonant und - vor allem - bester Songwriter-Pop.

Die 1991 gegründete Band um Lars Schmidt, Thomas Baumhoff (beide Gitarre, Gesang), den Brüdern Tom und Kai Blankenberg (Keyboards, Bass) sowie Daniel Kling an den Drums haben 2005 mit „The Legendary Eifel Tapes“ das letzte Album veröffentlicht. Zwei Jahre später gab es nochmal eine Single und eine kleine Tour. Dann Funkstille.

Fruchtbarste Band

„Wir haben uns nie aufgelöst, aber wir mussten und zwischendurch auch einmal um andere Dinge kümmern“, sagt Lars Schmidt. Er meint wohl: Kinder. Subterfuge ist die wahrscheinlich fruchtbarste Band der Stadt mit insgesamt elf Sprösslingen.

30 Jahre nach Gründung nun also frische Musik von Suberfuge.“Stephanie Said“ ist ein frisch-fluffiger Sommersong. „Darin geht es um das unbeschwerte Leben“, verrät Schmidt.

In Zeiten einer langsam auslaufenden Pandemie ist das nicht das schlechteste Thema.

