Sturmwarnung: Düsseldorfer Wildpark auch Freitag geschlossen

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Wildpark muss wegen Sturmtiefs „Emir“ auch am Freitag geschlossen bleiben. Die Feuerwehr war bereits mehrfach im Einsatz.

Der Wildpark in Düsseldorf bleibt auch am Freitag (3. November) geschlossen. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Donnerstag mit. Nach dem Sturm sind nach Angaben der Stadt in der gesamten Anlage Aufräum- und Kontrollarbeiten zu erledigen. Am Samstag, 4. November, soll der Wildpark voraussichtlich wieder öffnen.

Bei dem Unwetter am Donnerstag kam es zu kleineren Schäden an den Zaunanlagen durch einzelne Baumstürze und Astbrüche. Den Tieren im Wildpark gehe es laut Stadt gut. Sie haben den Sturm bisher unbeschadet überstanden.

Für Nordrhein-Westfalen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Auch Düsseldorf war von der Sturmwarnung betroffen.

„Zahlreiche“ Einsätze für die Feuerwehr Düsseldorf

In der Landeshauptstadt wurden am Donnerstagmorgen Sturmböen von Windstärke 9 gemessen. Die Düsseldorfer Feuerwehr musste in den Morgenstunden auch schon einige Male ausrücken, wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigte: „Wir hatten bis zum Vormittag 20 Einsätze. Da war aber bislang nichts dramatisches dabei. An einigen Stellen in Düsseldorf sind Bäume umgestürzt und Äste von den Bäumen abgebrochen und auf die Straße gefallen.“

Bis zum Donnerstagnachmittag standen weitere zahlreiche Einsätze an, teilte die Feuerwehr auf Nachfrage mit. Eine genaue Zahl konnte die Feuerwehr bis Redaktionsschluss jedoch nicht nennen. „Das lässt sich erst nach Dienstschluss sagen. Die Kollegen sind aber seit dem Morgen zahlreich unterwegs“, so ein weiterer Sprecher. Verletzt wurde in Düsseldorf durch Sturm „Emir“ bislang niemand, so der Feuerwehrsprecher weiter. „Es gab keine größeren Sach- und keine Personenschäden.“

