Sturm: Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg gesperrt

Düsseldorf/Duisburg. Wegen eines Großeinsatzes der Feuerwehr ist die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg gesperrt. In Düsseldorf droht ein Kran umzustürzen.

Wegen eines Sturmschadens hat die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Düsseldorf und Duisburg am Sonntag in beide Richtungen gesperrt. Im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf hatte sich am Sonntagmorgen ein Kran in direkter Gleisnähe nach einer Sturmböe gedreht. Er beschädigte eine Hausfassade und verfing sich in einem zweiten Kran, der nun umzustürzen droht. Eine Freigabe der Strecke werde erst in den Abendstunden erwartet, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mit.

Die Züge des Nahverkehrs werden mit starken Verspätungen umgeleitet. Alle Verbindungen zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf Flughafen sind betroffen.

Die Züge der Linie S1 aus Richtung Dortmund Hbf enden und beginnen in Düsseldorf-Unterrath. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Düsseldorf-Unterrath und Solingen Hbf. Ersatzverkehr mit 20 Taxis der Taxizentrale Düsseldorf zwischen Düsseldorf Hbf und Solingen Hbf.

Zugausfälle im Fernverkehr sind möglich

Die Linie RE1 wird zwischen Köln-Ehrenfeld und Duisburg Hbf über Neuss Hbf umgeleitet. Die Halte Köln Hbf bis Duisburg Hbf entfallen. Alternative Reisemöglichkeiten: Reisende nach Düsseldorf Hbf benutzen bitte ab Duisburg Hbf die U-Bahn der Linie 79. Ersatzverkehr mit 40 Taxis der Taxizentrale Duisburg zwischen Düsseldorf Hbf und Duisburg Hbf.

Die Züge im Fernverkehr werden mit starken Verspätungen (ca. 50 Minuten) umgeleitet. Die Halte in Düsseldorf Hbf, Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf können laut einer Mitteilung der Bahn entfallen. Kurzfristige Teil- und Zugausfälle seien möglich.

Baukran beschädigte Hausfassade in Düsseldorf

Ein drehender Baukran hatte am Sonntagmorgen auf der Toulouser Allee in Düsseldorf eine Hausfassade beschädigt. Insgesamt drei Hebemaschinen hätten sich durch starken Wind gedreht und miteinander verhakt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. An einem der Kräne war eine Metallkette befestigt. Diese beschädigte durch die Drehung eine Hausfassade. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr hat die Unfallstelle gesichert.

