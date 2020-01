Düsseldorf. Die Düsseldorfer FDP-Chefin und Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann berichtet über anzügliche Bemerkungen der AfD im Bundestag.

Strack-Zimmermann kontert dummen Spruch der AfD

Die Düsseldorfer FDP-Chefin und Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann berichtet über anzügliche Bemerkungen der AfD im Bundestag. Dort müssen sich viele Parteien die Pöbeleien der AfD anhören. Vor allem jedoch die FDP, deren Sitze im Plenarsaal stellenweise nur 40 Zentimeter von denen der AfD entfernt sind. Besonders die Frauen der FDP müssen viel einstecken. „Hoho, wen will die denn heute aufreißen?“ sei ein in Variationen häufig gehörter Kommentar, erzählen FDP-Abgeordnete gegenüber der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Auch die Düsseldorfer FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird in dem Artikel ebenfalls zitiert: „Ich bin mit zwei großen Brüdern aufgewachsen. Ich bin Rheinländerin, ich kann mich wehren“, sagt sie. „Aber einmal trug ich eine schwarze Lederjacke. Da fragt mich dieser AfD-Mann, Jürgen Braun: ‘Oh, heute in Leder? Wo haben Sie denn die Peitsche?’“ Und die resolute Rheinländerin hatte sofort die passende Antwort parat. „Da hab ich zu dem gesagt: ‘Und Sie? Haben Sie Notstand zu Hause?’ Aber andere, speziell jüngere Frauen, können das nicht so. Allein das Gelächter. Es ist einfach unappetitlich.“