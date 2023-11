Sterbenden fotografiert - Urteil gegen Autofahrerin erwartet

Düsseldorf Eine 41-Jährige muss sich nach einer Unfallflucht in Düsseldorf im Juli 2022 vor Gericht verantworten. Das Urteil wird heute erwartet.

Mehr als ein Jahr nach dem Unfalltod eines Motorradfahrers in Düsseldorf wird im Strafprozess gegen eine Autofahrerin an diesem Donnerstag (ab 13 Uhr) das Urteil erwartet. Die Angeklagte soll mit einem verbotenen Wendemanöver auf einer mehrspurigen Hauptstraße den Unfall ausgelöst und den sterbenden Motorradfahrer fotografiert haben, bevor sie weitergefahren sein soll.

In dem Prozess am Amtsgericht Düsseldorf hat die Verteidigung den Vorwurf der Unfallflucht bereits zurückgewiesen. Nach eigener Aussage war die 41-jährige Frau aus Köln damals überzeugt, sie habe nichts mit Unfall zu tun. Sie habe den verunglückten Motorradfahrer nur deshalb mit dem Handy fotografiert und das Foto umgehend ihrem Chef geschickt, um ihre Verspätung zu erklären, sagte die Angeklagte aus.

Motorradfahrer war laut Gutachter zu schnell unterwegs

Ein Gutachter erklärte in dem Prozess, dass der Motorradfahrer mit einem Tempo von bis 80 Stundenkilometern deutlich zu schnell unterwegs gewesen sei, als er dem Auto habe ausweichen wollen. Der 60 Jahre alte Motorradfahrer geriet damals beim Bremsen ins Schleudern und wurde beim Sturz gegen die Umzäunung tödlich verletzt. Eine Augenzeugin des Unfalls von Juli 2022 hatte sich das Autokennzeichen der Kölnerin notiert, so dass die Polizei die Frau ermitteln konnte.

Die Staatsanwaltschaft hatte der 41 Jahre alten Autofahrerin in ihrer Anklageschrift fahrlässige Tötung, Verkehrsgefährdung, Unfallflucht und die Verletzung der Persönlichkeitsrechte durch das Fotografieren des Sterbenden vorgeworfen. Am zweiten Verhandlungstag stehen nun am Donnerstag die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. (dpa)

