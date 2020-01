Düsseldorf. Die Düsseldorfer Grünen gehen mit dem NRW-Landtagsabgeordneten Stefan Engstfeld als OB-Kandidaten ins Wahljahr. Am 21. Januar soll’s feststehen.

Stefan Engstfeld soll Grünen-OB für Düsseldorf werden

Jetzt ist es raus: Die Düsseldorfer Grünen gehen mit Stefan Engstfeld als OB-Kandidaten ins Kommunalwahljahr 2020. Die Kandidatur des NRW-Landtagsabgeordneten soll bei der Mitgliederversammlung am Abend des 21. Januar festgezurrt werden. „Wir freuen uns total, einen überzeugenden Kandidaten gefunden, der für Düsseldorf steht wie kaum jemand anders“, sagte am Mittwoch die Düsseldorfer Grünen-Sprecherin Mirja Cordes auf NRZ-Anfrage. Engstfeld ist vom achtköpfigen Grünen-Vorstand in Düsseldorf einstimmig als OB-Kandidat vorgeschlagen worden. „Er hat zudem eine enge Verbindung zum Kreisverband und zur Partei. Auch im Rahmen der Europawahl hat er gezeigt, wie sehr die Leute mobilisieren kann“, so Cordes.

„Jetzt haben die Mitglieder das Wort“, sagt Engstfeld, der vor wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Übrigens in Barcelona. Dort ist er „schön brav“ mit dem Zug hingefahren und eben nicht mit dem Flieger, wie er gestern der NRZ berichtete. Überhaupt steht auch bei dem Landespolitiker der Klimaschutz ganz oben auf der Agenda. „Vor einigen Tagen sind wir in ein neues Jahrzehnt gestartet“, so Engstfeld. „Wir spüren alle, dass wird es zu einem Jahrzehnt des grünen Aufbruchs machen müssen.“ Man habe keinen Planeten B und auch kein Düsseldorf 2“, heißt es in der umfangreichen Bewerbung des Brexit-Fachmanns und Fortuna-Fans. Auch der Autolobby will Engstfeld den Kampf ansagen. Die jahrzehntelange Politik für eine autogerechte Stadt habe in eine Sackgasse geführt. meint er. „Der permanente Vorrang für Maschinen statt für Menschen hat uns nichts gebracht“, so Engstfeld, der Lärm und Abgase „endlich zurückdrängen“ und den Verkehr viel stärker an die Fußgänger, Radfahrer und Anwohner ausrichten will.

Ein weiterer großer Baustein soll für Engstfeld die Wohnungspolitik in Düsseldorf werden. „Projekte, die von einem Investor an den nächsten verkauft werden und am Ende fast nur Luxuswohnungen hervorbringen, sind genauso wenig eine Lösung wie Hochhäuser, die Frischluftschneisen verbauen“, sagt er.