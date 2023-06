Standortentscheidung für Düsseldorfs Oper in den Rat vertagt

Düsseldorf. Hitzige Sondersitzung im Messe Congress-Center am Mittwoch: Oberbürgermeister Keller wiederholt Populismusvorwurf Richtung Grüne.

Die Oper bleibt der große Zankapfel in der Düsseldorfer Politik. Die Entscheidung über den Standort Heine-Allee für einen potenziellen Neubau wurde am Mittwoch in der Sondersitzung von Kulturausschuss, Bauausschuss, Planungsausschuss und Bezirksvertretung 1 verschoben. Wegen „weiteren Gesprächsbedarfs“ hatte während der sehr hitzigen Diskussion im Messe-Congress-Center SPD-Fraktionschefin Sabrina Proschmann auf eine Verschiebung der Abstimmung in den Stadtrat nächste Woche (15. Juni) plädiert. Ihr Vorschlag wurde vom Gremium mehrheitlich angenommen. Heißt: Nichts genaues weiß man immer noch nicht.

Bürgermeisterin sorgt sich um Finanzierung für Schulen

Klar wurde hingegen die aktuelle Zerrissenheit innerhalb der schwarz-grünen Stadtregierung. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) wiederholte seinen Populismus-Vorwurf Richtung der Grünen und griff Bürgermeisterin Clara Gerlach persönlich an. Die hatte zuvor noch einmal begründen wollen, warum ihre Grünen aus dem Opernprogramm vor gut zwei Wochen ausgestiegen waren. Sie liebe die Kultur in jeglicher Form, sagte Gerlach. „Aber wir sollten nicht in irgendetwas reingehen, was wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können.“ Nachdem die Grüne in diesem Zusammenhang ihre Sorgen um die weitere Finanzierung der Düsseldorfer Schulen geäußert hatte, hielt es den Rathauschef nicht mehr auf seinem Sitz. Keller sprach von „unseriösen“ Haushaltsprognosen: „Sie werden nicht erklären können, warum ein zweistelliger Millionenbetrag, den wir dann jährlich für die neue Oper zu bezahlen haben, nicht von unserem Haushalt abgefangen werden kann.“

Kostenfrage treibt viele um

Doch die Kostenfrage für einen Neubau treibt viele Politikerinnen und Politiker um. Die Linken sind gegen eine neue Oper: Ben Klar rechnete aus, warum: „Wenn wir Baukosten, Folgekosten, Inflation und Zinsentwicklung zusammen nehmen, dann kostet uns ein Neubau am Ende zwei Milliarden Euro – das wird unser Haushalt nicht schaffen.“ Grünen-Sprecher Norbert Czerwinski betonte, seine Fraktion erkenne den Stellenwert einer Oper an. Man habe allerdings große Sorge, dass man die städtische Finanzkraft überfordere. „Wir brauchen dringend Investitionen für die Energiewende, für die Ausweitung des ÖPNV“, so Czerwinski. Da müsse die Oper jetzt warten, da müsse man „auf die Reihenfolge achten“.

Vor allem aber auch vor einem unverhältnismäßigen Eingriff ins Gartendenkmal Hofgarten wurde während der Sondersitzung in der Messe vielfach gewarnt. Marina Spillner (SPD) etwa bezog sich auf die Vorlage. In der steht unter anderem, dass durch einen Neubau die „Attraktivität des Hofgartens langfristig gesichert“ werde. „Wir von der SPD haben Sorge, dass genau das Gegenteil passiert“, sagte Spillner. Frank Schulz, Ratsherr der Grünen, merkte an, dass in keinem einzigen Planungsentwurf für den Opern-Standort Heine-Allee der Hofgarten zureichend geschützt werde. Grünen-Kollegin Dagmar Wagner, Mitglied in der Bezirksvertretung 1, beschrieb die Beschlussvorlage als „tendenziös“ und merkte an, ein massiver Eingriff den Hofgarten sei ein absolutes „No Go“.

SPD wird der entscheidende Faktor sein

Die SPD wird wie schon erwähnt in der Opernfrage das Zünglein an der Waage sein. Bemerkenswert vor diesem Hintergrund ist, dass nächste Woche Donnerstag, 15. Juni, eine Sondersitzung des Planungsausschusses stattfinden wird – zwei Stunden vor der Ratssitzung, in der über die Opernfrage entschieden werden soll. Einziger Tagesordnungspunkt dieser Sondersitzung: die Beschlussvorlage zum Bebauungsplan-Entwurf Elisabethstraße/Bachstraße. Vor allem die SPD lehnt dort den frei finanzierten Wohnungsbau ab und will nur dann für die Oper stimmen, wenn OB Keller einlenkt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf