Stadtsparkasse Düsseldorf feiert Erfolge auf TikTok

In den kurzen Clips geben junge Sparkassen-Beschäftigte Finanztipps.

Düsseldorf Das Düsseldorfer Geldinstitut hat nach kurzer Zeit schon 37.000 Follower. In den Clips geht's um spannende Storys rund um die Finanzen.

Die Stadtsparkasse Düsseldorf hat einen Account auf der Plattform TikTok gestartet. Mit den Video-Clips will das Institut die so genannte Generation Z für Finanzthemen begeistern. Das scheint zu klappen: Nach drei Monaten hat der Kanal @sparkasseduesseldorf rund 37.000 Follower und mehr als 650.000 Likes.

Über die Geldprobleme von Pablo Escobar

„Damit sind wir deutschlandweit der reichweitenstärkste Bankenkanal auf TikTok“, freut sich Sonja Messerschmidt von der Stadtsparkasse. Die via Handy gedrehten Clips fokussieren sich auf „Financial Education“, gepaart mit dem üblichen Infotainment. In den täglich neuen Kurzvideos beantworten zwei Sparkassen-Mitarbeitende Fragen wie „Wie viel verdient CR7?“ und „Womit bezahlt man in Kroatien?“. Den erfolgreichsten Clip „Hatte Pablo Escobar Geldprobleme?“ schauten 625.000 Nutzer.

Interessierte finden den Kanal unter www.tiktok.com/@sparkasseduesseldorf oder in der TikTok-App unter @sparkasseduesseldorf.