Stadt Düsseldorf richtet Diagnostikzentrum für Bürger ein

Düsseldorf. Im Diagnostikzentrum können sich Düsseldorfer auf das Coronavirus testen lassen. OB Geisel wendet sich mit Video an die Bevölkerung.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel wendet sich mit einer Videobotschaft an die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und erläutert das weitere Vorgehen der Landeshauptstadt in Sachen Coronavirus. Gleichzeitig appelliert er an die niedergelassene Ärzteschaft, sich an dem von ihm vorgeschlagenen Diagnostikzentrum zu beteiligen.

Niemand sollte von sich aus dieses Diagnostikzentrum aufsuchen

Ab Montag Nachmittag wird die Stadt Düsseldorf im Gesundheitsamt ein Diagnostikzentrum für die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und die hier Tätigen einrichten, wo die notwendigen Test auf das Coronavirus durchgeführt werden. Ab Mittwoch werden dann an zentraler Stelle Räumlichkeiten dafür zur Verfügung gestellt. Niemand sollte von sich aus dieses Diagnostikzentrum aufsuchen. Wer befürchtet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, muss sich an das Infotelefon unter 0211/8996090 wenden. Geschultes Personal klärt dann ab, ob der Verdacht, sich angesteckt zu haben, begründet ist. Wenn dies der Fall ist, wird am Telefon gleich ein Termin im Diagnostikzentrum vergeben.

Stadt warnt: Nicht ohne Termin kommen

„Wer das Diagnostikzentrum ohne Termin aufsucht, muss abgewiesen werden, da die notwendige Abklärung dort nicht geleistet werden kann“, teilte die Stadt am Samstag Abend mit. Wer nicht in Düsseldorf wohnt oder arbeitet kann sich an die Rufnummer 116117 wenden.

OB: Trotz verständlicher Aufregung einen kühlen Kopf behalten

Abschließend wendet sich der Oberbürgermeister an die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer: „Wichtig ist es jetzt, dass all diejenigen, die einen Beitrag zur Eindämmung und Lösung dieser Krise leisten können, zusammenstehen und dass wir allesamt bei aller verständlichen Aufregung einen kühlen Kopf bewahren. Das möchte ich Ihnen und uns allen wünschen. Vielen Dank.“

Das Video ist unter dem Link www.duesseldorf.de/leben-in-duesseldorf/informationen-zum-corona-virus/videobotschaft-des-oberbuergermeisters/?L=0 abzurufen.