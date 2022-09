Stadt Düsseldorf reduziert Weihnachtsbeleuchtung

Düsseldorf. Krisenstab hat entschieden: Statt 15 Stunden täglich soll es ab Mitte November nur fünf Stunden am Tag adventliche Stimmung in der City geben.

Im Rahmen der so genannten Energie- und Gasmangellage hat der Krisenstab der Stadt Düsseldorf in seiner Sitzung am Donnerstag weitere Einsparungen beschlossen.

Dies betrifft unter anderem die Weihnachtsbeleuchtung, die ab Mitte November nur noch begrenzt für adventliche Stimmung in der City sorgen soll. Die täglichen Beleuchtungszeiten werden dann nach Angaben der Stadt auf 17 bis 22 Uhr angepasst und somit von bisher 15 auf fünf Stunden pro Tag reduziert. Die Beleuchtungsperiode dauert bis 6. Januar. „Auch wenn die Gasspeicher aktuell den gesetzten Füllstand erreicht haben, strengen wir uns mit unseren Einsparungen bereits für das kommende Jahr an“, sagt Krisenstabsleiter Christian Zaum: „Dabei ist es wichtig, dass wir als Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen.“

Auch Gaslaternen werden abgeschaltet

Wie bereits angekündigt werden zudem rund 8000 Gaslaternen im Düsseldorfer Stadtgebiet ab Samstag, 15. Oktober, in einem Zeitfenster von 1 bis 5 Uhr, abgeschaltet. Dies beschloss der Krisenstab nun im Einvernehmen mit der Polizei. Freitags, samstags und vor Feiertagen erfolgt die Teilabschaltung dann zwischen 3 und 5 Uhr. Zudem soll laut Stadt eine Kompensationsbeleuchtung an sicherheitsrelevanten Punkten installiert werden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf