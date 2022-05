Stadt Düsseldorf: „Keine Politiker eingeladen!“

Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf hat am Wochenende den Vorwurf der SPD zurückgewiesen, das Presseamt habe Wahlkampf für die CDU betrieben.

Die Stadt wehrt sich gegen den Vorwurf der SPD, das städtische Amt für Kommunikation hätte mit einem Medientermin Wahlkampf für die CDU gemacht, über den auch unsere Redaktion berichtete. „Zum Medientermin für das Projekt ,Sicherheit in der Innenstadt’ am 4. Mai waren keine Politiker*innen eingeladen“, betonte die Stadt in einer am Samstag Nachmittag verschickten Pressemitteilung. Die Einladung dazu sei jedoch öffentlich im städtischen Medienportal einsehbar.

Stadt: Am Pressegespräch nahmen keine Abgeordneten teil

Ein Termin mit Innenminister Herbert Reul (CDU) sorgt bei der Düsseldorfer SPD für Verärgerung. Foto: Malte Krudewig / dpa

Die SPD hatte beklagt, dass bei dem Termin mit Oberbürgermeister Stefan Keller, dem städtischen Ordnungs- und Rechtsdezernenten Christian Zaum und NRW-Innenminister Herbert Reul (alle CDU) auch zwei Landtagsabgeordnete und -kandidaten der CDU teilgenommen haben. „Am Pressegespräch nahmen neben den vortragenden Personen (Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, Innenminister Herbert Reul, Ltd. Polizeidirektor Dietmar Henning, Ltd. Polizeidirektor a.D. Harald Wilke) ausschließlich Mitarbeiter des Amtes für Kommunikation, der Polizei und des NRW-Innenministeriums sowie zwölf akkreditierte Medienvertreter*innen teil“, so die Stadt. „Vor der künftigen Gemeinsamen Anlaufstelle Rathausufer 8 befindet sich öffentlicher Raum. Dort warteten einige Zuschauende auf den Minister, darunter auch zwei Landtagsabgeordnete. Nach Abschluss des Termins bestand die Möglichkeit, den Eingangsbereich zu besichtigen.“ Der Zeitpunkt des Medientermins habe sich aus dem Dienstantritt des Projektleiters Harald Wilke am 2. Mai ergeben.

Termin mit Ministerin für Blitz-Bauprojekt

Kritisch gesehen wird im SPD-Kreisen auch ein medienwirksamer städtischer Termin vergangene Woche Dienstag in Unterbilk. Dort hatte der OB mit NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) Düsseldorfs erste Mobilitätsstation eröffnet – die in einem außer- und ungewöhnlichem Tempo gebaut wurde (NRZ berichtete). „Damit das noch rechtzeitig für einen pressewirksamen Termin vor der Wahl fertig wird“, munkelt man in SPD-Kreisen.

Fragenkatalog der SPD den den OB

Die SPD hat Oberbürgermeister in einem Fragekatalog um Aufklärung zum Termin mit Innenminister Herbert Reul gebeten: „Die Bürger müssen erfahren, mit welchem Recht öffentliche Mittel für die parteipolitischen Aktivitäten der Union genutzt werden.“

