Staatsschutz ermittelt wegen zerstörter Stele

Die zerstörte Stele am Fürstenwall.

Düsseldorf. Die Stele am Düsseldorfer Fürstenwall ist Teil des „Weges der Befreiung“. Viele Bürger sind bestürzt über die Zerstörungswut.

Am Wochenende hat die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf der mutigen Männer der „Aktion Rheinland“ und der Befreiung der Stadt Düsseldorf gedacht. Umso bestürzter war man dort, als entdeckt wurde, dass die erste Station des sechs-teiligen „Wegs der Befreiung“, am Fürstenwall zerstört worden ist. Die untere Hälfte der Stele ist komplett eingeschlagen. Wann genau das geschehen ist, sei bisher jedoch noch unklar.

Staatsschutz ermittelt

Auf NRZ-Nachfrage bei der Polizei geht man dort jedoch davon aus, dass die Stele schon etwas länger zerstört sei. „Wir glauben, dass es sich dabei um eine alte Beschädigung handelt, da sich bereits in den Löchern allerhand Unrat befunden hat“, sagt dazu ein Polizeisprecher. Daher gehe man auch nicht davon aus, dass die Tat mit dem Gedenken am Wochenende oder den Demonstrationen der Corona-Leugner zusammenhänge. Trotzdem nehme man die Sache ernst und gehe ihr nach, der Staatsschutz ermittele, so der Sprecher.

Die Mahn- und Gedenkstätte hatte Bilder des Vandalismus auf ihren Social Media Kanälen gepostet. Von einem Unfall geht man auch dort nicht aus. „Wir werden diesen mutwilligen Vandalismus nicht hinnehmen und alles daran setzen, die Stele möglichst schnell ersetzen oder reparieren zu lassen“, sagt Bastian Fleermann, Leiter der Mahn- und Gedenkstätte. Für die neue Stele wolle man zudem kein Glas mehr verwenden, sondern Metall, „damit die Stelen länger halten“. Bei anderen Stelen im Stadtbild wird es bereits verwendet. Denn wer auch immer die Stele zerstört habe, der müsse mit viel Wucht darauf eingewirkt haben.

Viel Resonanz

Trotz des ganzen Ärgers und der Bestürzung habe das alles dennoch etwas positives gehabt, sagt Bastian Fleermann. „Es haben sich sehr viele Bürger bei uns gemeldet und sich erkundigt, ob sie etwas tun können. Die Düsseldorfer ärgern sich und fühlen mit uns“, so Fleermann. Einige hätten sogar Spenden angeboten.

Wie groß die Anteilnahme ist, sieht man auch in den sozialen Netzwerken unter dem Post der Mahn- und Gedenkstätte. „Kann man in der Zwischenzeit dort ein Zeichen setzen? Gerne würde ich den nun nicht mehr lesbaren Text und Foto ausdrucken und dort aufhängen. Gibt es den irgendwo?“, fragt etwa eine Userin unter dem Facebook-Post. Eine andere findet die Tat „einfach nur beschämend“. Andere finden, dass das „leider Alltag geworden ist in Deutschland“.

Und auch die Stadtteilpolitik möchte helfen. „Wir werden uns sicher an einer neuen Stele beteiligen und uns kümmern. Es ist wichtig, dass solche Punkte bestehen bleiben“, sagt etwa Dietmar Wolf (Grüne), Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 3.