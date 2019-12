Düsseldorf. Nicht viele in Düsseldorf scheinen dem Verkehrsminister sein Engagement für das Fahrrad abzunehmen. Gegenstimmen gibt es von SPD und Grünen.

Spott für Verkehrsminister Scheuer in Düsseldorf

Spott und Kritik aus Düsseldorf für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Dieser will von einer neuerlichen Debatte um das Tempolimit nichts wissen und will Deutschland lieber zur „Radnation“ ausbauen. Aber nicht jeder findet diesen Vorstoß des Bayern besonders glaubhaft. Gegenstimmen gibt es besonders von SPD und Grünen in Düsseldorf.

Perfekte Lobbyarbeit des Ministers

„Wenn man es positiv formulieren will, müsste man sagen, Herr Scheuer ist verwirrt“, sagt Martin Volkenrath, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. „Wenn man es realistisch sieht, dann ist das perfekte Lobbyarbeit, was er da macht. Er versucht das Tempolimit wegzudiskutieren.“

Glaubwürdig wie Fahrradfahren auf der Autobahn

Das sieht auch Grünen-Fraktionschef Norbert Czerwinski so. „Ich glaube ihm das gar nicht, dass er Deutschland zur ,Radnation’ machen will“, meint er. „Sowas kommt aber immer von ihm, wenn er unter Druck gerät.“ Dass Scheuer dieses Ziel nicht ernsthaft verfolge sehe man an seinen angekündigten Maßnahmen. „Derzeit kostet es 15 Euro Strafe wenn man mit dem Auto den Radweg zuparkt. Herr Scheuer wollte das Bußgeld dafür auf 100 Euro erhöhen“, erklärt Czerwinski. „Jetzt kostet es tatsächlich 100 Euro auf dem Radweg zu parken. Aber nur wenn das mit einer Sachbeschädigung einher geht. Ansonsten kostet es weiterhin 15 Euro.“ Dieser aktuelle Vorschlag sei daher so glaubwürdig wie Fahrradfahren auf der Autobahn, sagt Czerwinski.

Der Minister solle zurücktreten

„Scheuer ist ein klassischer Lobbyist“, sagt Martin Volkenrath. „Ein Tempolimit würde für entspannteres Fahren sorgen, wäre besser für die Umwelt und es gäbe weniger Unfälle. Dafür haben wir wissenschaftliche Fakten von der Hochschule der Polizei“, berichtet der Sozialdemokrat. „Wir wollen den ÖPNV ausbauen, aber vom Bund und von Herrn Scheuer kommt nichts dazu. Wenn er jetzt für das Fahrrad steht, lache ich mich kaputt“, so Volkenrath weiter und forderte, der Minister solle zurücktreten. „Er ist schlicht unfähig. Das hat auch seine Maut gezeigt, bei der er jetzt nicht einmal eine korrekte Aufklärung liefert“, kritisiert Volkenrath. „Was Scheuer fachlich und inhaltlich macht, ist ein Skandal. Und wir regen uns währenddessen lieber über ein Kinderlied auf, in dem das Wort ,Umweltsau’ vorkommt.“