Sportspiele Invictus Games kommen nach Düsseldorf

Eigentlich sollte die Ankündigung bislang noch geheim bleiben. Jetzt ist aber durchgesickert: die Invictus Games sollen 2022 in Düsseldorf stattfinden.

Entscheidung wird in London offiziell bekannt gegeben

Die Rheinmetropole hat sich somit gegen die kanadische Stadt Victoria durchgesetzt, die als weiterer Kandidat für die Sportspiele infrage kam. Bei den von Prinz Harry initiierten Invictus Games treten kriegsversehrte Sportler in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Oberbürgermeister Thomas Geisel reist am Donnerstag nach London, wo die Entscheidung für Düsseldorf offiziell bekannt gegeben wird.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet äußert sich positiv: „Die Invictus Games passen perfekt zu unserem Sportland NRW, und es wäre ein toller Schritt auf unserem Weg zu Olympia 2032.“ Derzeit wird darüber diskutiert, die Olympschen Spiele in die Rhein-Ruhr-Region zu holen. Eine endgültiger Beschluss steht aber noch aus. Für die Austragung der Invictus Games soll Düsseldorf kein finanzielles Risiko eingehen. Die Kosten werden vom Bund übernommen, NRW erhält vom Bund 40 Millionen Euro.

FDP hatte im Bundestag die Initiative für die Sportspiele in Deutschland gegeben

„Es ist ein großer Erfolg, dass die Invictus Games nach Düsseldorf kommen. Die Spiele sind auch deshalb wichtig, weil sie den Soldatinnen und Soldaten Respekt zollen, die täglich bereit sind, für unsere Werte und Freiheit zu kämpfen“, sagt FDP-Oberbürgermeisterkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP habe im Bundestag die Initiative für die Sport-Spiele in Düsseldorf gegeben: „Deutschland war noch nie an der Reihe bei den Invictus Games. Als es genug Unterstützung für den Vorschlag gab, haben wir dann Düsseldorf ins Spiel gebracht“, sagt die Bundestagsabgeordnete. Köln soll dem Vernehmen nach als Ausrichtungsort ebenfalls im Spiel gewesen sein, habe eine mögliche Teilnahme dann aber abgelehnt.

Stadt will sich zu der Entscheidung noch nicht äußern

Laut Nachrichtenagentur dpa hatte die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Anfang 2019 Laschet angesprochen, ob eine Ausrichtung der Invictus Games 2022 in NRW bei einer Bewerbung Deutschlands möglich sei. Staatssekretär Peter Tauber sei dann bereits im Dezember nach London gereist, um den Vertrag für die Sportspiele zu unterschrieben.

Die Stadt wollte sich noch nicht offiziell zu der Entscheidung äußern.