Spektakulärer Diebstahl im Stau - Polizei sucht jetzt Zeugen

Düsseldorf Nach dem spektakulären Diebstahl aus dem Pkw einer Schmuckhändlerin sucht die Polizei dringend nach Hinweisen. Ein Tatzeuge ist bisher unbekannt.

Eine Woche nach einem spektakulären Diebstahl aus einem „fahrenden“ Pkw in Düsseldorf Derendorf sucht die Polizei nun dringend Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere der Fahrer eines blauen Transporters könnte für die Polizei ein wichtiger Tatzeuge sein. Dieser hat sich bislang nicht gemeldet. Die bisherigen, teilweise konkreten Ermittlungsansätze, liefen ins Leere. So wendet sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit.

Zur Tatzeit war die Schmuckhändlerin aus Minden-Lübbecke mit ihrem grauen 3´er SUV-BMW auf der Toulouser Allee in Richtung Norden unterwegs. In Höhe der Münsterstraße musste sie verkehrsbedingt (Rückstau) anhalten, als sie plötzlich im Heck einen Schlag hörte. Ein Unbekannter hatte die Scheibe eingeschlagen, die Laderaumabdeckung beiseitegeschoben und eine Tasche (Trolley) mit wertvollem Schmuck entwendet. Anschließend sprang der Täter als Sozius auf ein in Gegenrichtung wartendes Motorrad. Die beiden Täter brausten dann in Richtung Innenstadt über die Toulouser Allee davon.

Polizei sucht nach Zeugen

Unmittelbar am Ort machte der Fahrer eines blauen Transporters auf sich aufmerksam und rief der Frau noch etwas zu. Der Zeuge wird dringend gebeten, sich zu melden.

Weiterhin sucht die Polizei Zeugen, die vor oder nach der Tat entlang der Toulouser Allee und Nebenstraßen ein verdächtiges Motorrad und/oder Personen bei einem Fahrzeugwechsel und/oder beim Verladen bzw. Umladen beobachtet haben.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 15 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

