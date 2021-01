Das Düsseldorfer Rathaus. Die Fraktion SPD/Volt fordert den Ausbau von "zentren plus" in der Stadt. (Symbolbild)

Kommunalpolitik SPD und Volt fordern Ausbau von "zentren plus" in Düsseldorf

Düsseldorf. Zwölf "zentren plus" in Düsseldorf sind personell geringer ausgestattet. Das soll sich nach Wunder der Fraktion SPD/Volt bald ändern.

Die Fraktion SPD und Volt im Düsseldorfer Rat möchte den Ausbau von "zentren plus" Dependancen in der Stadt weiter vorantreiben, teilt man in einer Pressemitteilung mit. "Wir wollen, dass die Stadtverwaltung in diesem Jahr mit dem Ausbau von bis zu vier zentren plus Dependancen zu vollen zentren plus Standorten beginnt. In den folgenden Jahren sollen dann die weiteren acht Dependancen folgen", fordert die sozialpolitische Sprecherin der SPD/Volt Fraktion, Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke. Mit einem entsprechenden Antrag will die Fraktion die benötigten Mittel dafür im Haushalt der Stadt zur Verfügung stellen.

In Düsseldorf gibt es 32 "zentren plus". Sie beraten zu allen Fragen rund um das Leben im Alter. Sie helfen, neue Kontakte aufzubauen, Alterseinsamkeit zu vermeiden und bieten viele Freizeitaktivitäten an. Angepasst an die Bedürfnisse des Stadtteils gibt es besondere Angebote, beispielsweise für Menschen mit Einwanderungsgeschichte, pflegende Angehörige oder demenziell erkrankte Menschen.

Darüber hinaus zeige die Corona Pandemie, wie wichtig die Arbeit der „zentren plus“ bei der Koordinierung der aufsuchenden Hilfen durch Ehrenamtliche ist, so die Fraktion SPD/Volt.

Zwölf "zentren plus" sind geringer ausgestattet

Allerdings handele es sich bei zwölf der "zentren plus" Dependancen um Standorte, die personell geringer ausgestattet und deren Beratungs- und Angebotskapazitäten deutlich unter den anderen 20 Standorten liegen. Man wolle mit dem gefoderten Ausbau ein stadtweit einheitliches Leistungsangebot schaffen. "Damit stärken wir die stadtteilbezogenen Angebote für Seniorinnen und Senioren und werden dem Bedarf gerecht, die die zentren plus zunehmend erfahren", so Zepuntke.