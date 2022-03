SPD-Politiker stellt Russland-Geschäft der Messe in Frage

Düsseldorf. Der Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus fordert zudem als klares Signal nun die Partnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine.

Der Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus stellt die Russland-Geschäfte der Düsseldorfer Messe in Frage. Es könne nicht sein, dass wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine einerseits die Städtepartnerstadt mit der russischen Hauptstadt auf Eis gelegt wird, die Geschäfte der Messe aber weiter laufen sollen. Zumal, so Rimkus, bei der Partnerschaft zwischen Düsseldorf und Moskau durchaus mit der Messe und wirtschaftlichen Interessen argumentiert wird. „Die Vertretung der Messe in Moskau ist mit 16 Messen pro Jahr die umsatzstärkste Auslandsfiliale und einer der wichtigen Akteure in der städtepartnerschaftlichen Beziehungen“, heißt es bei der Stadt. Und: „Das Russland Kompetenzzentrum, eine Public-Private-Partnership der Landeshauptstadt, der Messe Düsseldorf sowie der Industrie- und Handelskammer, unterstützt aktiv die Städtepartnerschaft zwischen Düsseldorf und Moskau.“

Kontakt zu Moskau seit Ende der 1960er Jahre

Die Kontakte mit Moskau bestehen seit dem Ende der 1960er Jahre, als Vertreter der Stadt und der Messe Düsseldorf (vormals Nowea) in die russische Hauptstadt reisten. Eine offizielle Städtepartnerschaft wurde 1992 besiegelt.

Rimkus fordert zudem als klares Signal nun die Partnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine. Er denkt an Czernowitz in der West-Ukraine. Es gebe seit einigen Jahren Überlegungen für die Freundschaft mit der 250.000 Einwohner-Stadt. Der frühere Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte Czernowitz im April 2019 mit Vertretern der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf besucht. Die Stadt Czernowitz war vor dem Zweiten Weltkrieg eine Hochburg jüdischen Lebens und jüdischer Kultur. Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf pflegt enge Beziehungen zur Stadt Czernowitz, stammen doch zahlreiche Gemeindemitglieder oder deren Familien von dort.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf