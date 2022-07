SPD fordert Hilfe für Uniper nur unter klaren Bedingungen

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Energiekonzern steht vor der Insolvenz und beantragt deswegen umgehend stattliche Stabilisierungshilfen

Der Bundestag hat die Voraussetzungen geschaffen, um den vor der Insolvenz stehenden Energiekonzern Uniper noch diese Woche übernehmen zu können. Zudem beantragte Uniper am vergangenen Freitag offiziell staatliche Hilfe.

„Der Bundestag hat Instrumente geschaffen, um Energieversorgung, Kunden und Uniper-Arbeitsplätze zu sichern“, so die Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Zanda Martens (SPD). „Jetzt geht es darum, die Steuergelder sinnvoll einzusetzen.“ Denn: Es gebe Unternehmen, die schon in Zeiten der Coronakrise und des Russlandkriegs gute Geschäfte und extrahohe Gewinne gemacht haben. „Hier gilt es aus meiner Sicht zu fragen: Inwiefern könnten diese kriselnden Unternehmen sich selbst oder mit Umlagen der energieverbrauchenden Industrien helfen?“, so Martens.

Keine staatliche Hilfe ohne Mitbestimmung

„Auch müssen wir mit dem Dogma bedingungsloser Staatshilfe brechen. Solange ein Unternehmen von staatlicher Politik und Mitteln profitiert, muss die Gesellschaft und der Staat mitbestimmen können.“ Dazu würden auch Zukunftsfragen gehören, die sich damit beschäftigen, wie sich das Unternehmen künftig aufstellen solle, um klimafreundlich und krisenfest arbeiten zu können und dadurch Arbeitsplätze zu sichern. „Und natürlich muss auch die Rückzahlung der öffentlichen Mittel geregelt werden“, so Martens. Noch in dieser Woche wurde eine Summe von bis zu 9 Milliarden Euro kolportiert.

Uniper künftig auf grüne Energie lenken

„Da wir wissen, dass es zukünftig weniger russisches Erdgas geben wird – was wir ja politisch auch wollen – könnte Uniper nicht nur kurzfristig durch staatliche Hilfe gesunden“, sagt die Bundestagsabgeordnete. „Uniper muss eine gesunde Zukunftsperspektive mit anderen Produkten, wie grauem und grünem Wasserstoff, für Deutschland in Skandinavien entwickeln.“

Vermeiden will Zanda Martens eines: „Wir dürfen nicht reflexhaft wieder Verluste sozialisieren, wo zuvor Gewinne privatisiert wurden.“ Eine kritische Prüfung aller Optionen durch das Bundeswirtschaftsministerium müsse bald zu umsetzbaren Maßnahmen führen – bis hin zur staatlichen Übernahme der Gassparte Unipers.

Verbraucher dürften nicht weiter belastet werden

Gleichzeitig sollen aber die Verbraucher nicht weiter belasten werden. Deswegen lehnt die Abgeordnete eine unmittelbare Weitergabe der Preiserhöhungen an die Kunden ab: „Die steigenden Preise für Verbraucher sind sozialer Sprengstoff. Der Staat sollte dort löschen, wo es brennt: Durch Eingriffe bei den belasteten Konzernen, ohne das Problem im Gießkannenprinzip auf die Endverbraucher abzuwälzen.“

