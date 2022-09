SPD Düsseldorf verleiht ihren Ehrenamtspreis

Gewerkschafter Kasper Michels (li.) erhielt den Preis in der Kategorie Gemeinwohl. Die beiden SPD-Vorsitzenden in Düsseldorf, Annika Maus (re.) und Oliver Schreiber, gratulierten.

Düsseldorf. Für außergewöhnliches Engagement für das Gemeinwohl vergab die Partei vier Auszeichnungen. Die Preise wurden zum 19. Mal verliehen

Die Düsseldorfer SPD hat zum 19. Mal ihre Ehrenamtspreise verliehen. Mit dem Preis ehrt die Partei einmal jährlich Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihrem persönlichen Engagement in besonderer Weise für das Gemeinwohl in der Landeshauptstadt eingesetzt haben. Bei der Verleihung am vergangenen Freitag im Parteihaus der SPD wurde unter anderem der langjährigen Gewerkschafter Kaspar Michels ausgezeichnet.

Mehr als 40 Vorschläge

Der Ehrenpreis wird insgesamt in vier Kategorien verliehen. Dabei zeichneten die Sozialdemokraten Menschen aus, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben. Ohne ihr Engagement sei Düsseldorf schlicht nicht vorstellbar, hieß es. Die Preise wurden im neuen Johannes-Rau-Haus der NRW-Parteizentrale an der Kavalleriestraße, vergeben. Aus mehr als 40 Vorschlägen hat sich die Jury für folgende Preisträger entschieden:

Kaspar Michels für sein Gemeinwohl ausgezeichnet

Gewerkschaftler Kaspar Michels gewann in der Kategorie Gemeinwohl. Er war viele Jahre als Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aktiv. Ebenfalls war er in der Schwerbehindertenvertretung aktiv und setzte sich als gewählter Personalrat bei der Bezirksregierung für die Rechte und Belange seiner Förderschulkollegen ein. Zudem gehört Michels zu einer der Initiatoren der Namensgebung seiner Schule in Gerresheim nach dem Antifaschisten Theodor Andresen. Der Gewerkschafter war einer der ersten , der sich mit antifaschistischen Freunden von DSSQ dem Rassismus und der Hetze in Düsseldorf mit den inzwischen überall bekannten Slogans „Gib Nazis keine Chance!“ und „Solidarität statt Hetze“ in den Weg stellte.

In der Kategorie Migration und Integration wurde der Verein Königinnen und Helden ausgezeichnet, weil er einen Schutzraum für muslimische Frauen biete. Zudem schaffe es der Verein informelle Bildung, Stadtteilarbeit und Elternarbeit zu verbinden.

Hilfsprojekt der evangelischen Familienbildung geehrt

Das Projekt KiWi – Kinder Willkommen von der evangelischen Familienbildung bekam den Ehrenamtspreis in der Kategorie Kinder und Jugendliche: Menschen, Unternehmen, Initiativen, die sich beispielhaft für Kinder und Jugendliche einsetzten verliehen. Ausgezeichnet wurden die Projekt-Initiatoren für die Beratung junger Familien. Das Projekt wendet sich insbesondere an junge Eltern und Familien im ersten Lebensjahr des Kindes, wenn sie die neuen Herausforderungen des Elternseins zunehmend an die eigenen Grenzen bringen. Ein Team von rund 20 ehrenamtlichen Frauen, begleitet junge Familien ganz individuell. Die kostenlose Unterstützung für einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten entlastet die Eltern im turbulenten Alltag und stärkt sie als Familie. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie haben die Familienpaten weiterhin Unterstützung geleistet.

Die Jury, die über die Verteilung der Preise entschieden hat, bestand aus Hildegard Jacobs, stellvertretende Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, Karnevalswagenbau-Künstler Jacques Tilly und Stadtdechant Frank Heidkamp. Die Festrede anlässlich der Preisverleihung hielt Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke.

Sonderpreis für THW

Das Technische Hilfswerk erhielt eine Sonderauszeichnung für besonderes Engagement in der Corona-Pandemie. Das THW engagiert sich stark im Katastrophenschutz zum Schutze der Bürger. Insgesamt 18 Wochen lang hat das THW einen Logistikstützpunkt für die Bezirksregierung betrieben. In dieser Zeit wurden von den Ehrenamtlichen rund 9000 Einsatzstunden geleistet und rund 4300 Paletten mit medizinischen Schutzausrüstung umgeschlagen und an die Städte und Kreise im Regierungsbezirk verteilt.

