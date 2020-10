Sparkasse Düsseldorf: Verdi ruft Beschäftigte zum Streik auf

Gewerkschaft fürchtet Verschlechterung der Einkommen. Ganztägiger Warnstreik am Dienstag in Düsseldorf.

Da die Sparkassen-Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes „Sonderopfer“ von den Sparkassen-Angestellten verlangen, hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Stadtsparkasse Düsseldorf, der Kreissparkasse Düsseldorf und der Sparkasse Neuss zu einem ganztägigen Warnstreik am heutigen Dienstag ab 9 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Johannes-Rau-Platz aufgerufen.

„Kein Respekt, keine Wertschätzung“

Die Sparkassen-Vorstände haben in den laufenden Tarifverhandlungen einen zusätzlichen separaten „Sparkassen-Verhandlungstisch“ gefordert, an dem die aus ihrer Sicht besondere Rolle der Sparkassen berücksichtigt werden soll. Bereits in den letzten Tarifverhandlungen haben die Vorstände die Reduzierung der Sparkassen-Sonderzahlung und Umwandlung von festen Gehaltsbestandteilen in variable Bestandteile gefordert, aber nicht durchgesetzt. Jetzt fordern sie erneut die Streichung bzw. Umwandlung dieser Sonderzahlung. Und das in einer Zeit, in der der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGB) für das erste Halbjahr 2020 Rekordergebnisse aus Sparkassen vermeldet.

„Von Respekt und Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten ist damit nichts zu spüren“, kritisiert Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper. Damit seien Warnstreiks unvermeidlich. Die Sparkassen-Beschäftigten setzten mit diesem ganztägigen Warnstreik nun ein Zeichen. Eine Verschlechterung ihrer Einkommen lehnten sie ab, heißt es bei Verdi.