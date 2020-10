Sondierungen: Entscheidung in Düsseldorf fällt am Montag

Düsseldorf. Die finale Gesprächsrunde von CDU und Grünen in Düsseldorf sei erneut „konstruktiv“ gewesen, heißt es. Das Treffen fand zum Teil digital statt.

Am Mittwochabend lief die letzte Gesprächsrunde der Sondierungsgespräche zwischen CDU und Grünen. Aus beiden Parteien kommen positive Rückmeldungen, über Details hat man jedoch erneut Stillschweigen vereinbart.

Digitale und analoge Gespräche

Die Gespräche liefen in Hybridform ab. Etwa die Hälfte der Beteiligten war persönlich im Rathaus anwesend, die anderen schalteten sich digital hinzu. Persönlich anwesend war unter anderem der Düsseldorfer CDU-Chef und Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek.

Grüne Basis entscheidet am Montag

„In der dritten Runde der Gespräche ging es unter anderem um Themen wie Verkehr, Umwelt, Klima und Bürgerbeteiligung“, erklärt die Düsseldorfer Grünen-Chefin Paula Elsholz. „Es waren konstruktive Gespräche.“ Am Samstagmittag geht es für die Grünen dann mit der letzten Gesprächsrunde mit den Ampelpartnern FDP und SPD weiter. Dann wolle sich der Vorstand entscheiden, welche Koalition man der Basis empfehlen möchte, so Elsholz weiter. Diese stimmt am Montagabend auf einer Mitgliederversammlung darüber ab.

Auch CDU-Chef Jarzombek spricht von einer „guten Atmosphäre und konstruktiven Gesprächen“.