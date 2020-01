So toll wird das Konzert-Jahr 2020 in Düsseldorf

Die Konzert- und Festivalsaison neigt sich dem Ende entgegen und erneut ist Düsseldorf, was die Hochkaräter in der Musikbranche angeht, wieder fast leer ausgegangen. Die meisten Stars zieht es bei ihren Tourneen immer noch mehr nach Köln und Oberhausen. Düsseldorf liegt genau zwischen diesen beiden großen Konzert-Städten – und zieht den kürzeren.

Auch 2020 sieht etwas Mau aus. Trotzdem können sich Musikfans schon auf einige Highlights freuen – wie etwa die Unplugged-Konzerte der Lokalpatrioten „Die Toten Hosen“ sowie auf Rammstein, die ebenfalls gleich zwei Konzerte in der NRW-Landeshauptstadt spielen und mit ihrer Pyro-Show sicher begeistern werden.

Hier ein Überblick über einige der Konzerte in 2020

Mitsubishi Electric Halle

Am 14. Januar beehren Gregorian Düsseldorf und zelebrieren ihr 20-Jähriges. Auf dem mehr als zweistündigen Programm stehen die großen musikalischen Meilensteine des weltweit erfolgreichsten Chor wie „Moments Of Peace“, „Nothing Else Matters“, „With Or Without You“.

Am 16. Januar folgt die Queen-Tribute-Show One Vision of Queen feat. Marc Martel, ehe es am 23. Januar mit Sum41 weiter geht. Ende Januar, am 31., spielen dann die Editors in der Halle mit ihrer Best-Of-Album-Tour.

Den Auftakt im Februar macht der Hip Hopper Shindy am Valentinstag. Mit im Gepäck dürfte er Songs seines dritten Studioalbums „Drama“ haben.

Hardrock-Fans kommen am 7. März auf ihre Kosten: Saxon bitten zur Castles & Eagles-Jubiläumstour und spielen gemeinsam mit der Düsseldorfer Metal-Queen Doro, Diamond Head und Tygers of Pan Tang.

Weiter geht es im März mit BI-2 (15.3.), Papa Roach und Hollywood Undead (16.3.), Sinatra and friends (17.3.), The 1975 (20.3.) sowie den Popmusiker und „The Voice“-Kandidat Max Giesinger (27.3.).

Auf die Verbindung des Symphonic Rocks haben sicher viele gewartet: Am 20. April kommen mit Within Temptation und Evanescence zwei der erfolgreichsten Bands dieses Genres nach Düsseldorf mit ihrer „Worlds Collide“-Tour.

Am 1. Mai kommt dann Lena, gefolgt von The Analogues und ihrer Hommage an die Beatles (10. Oktober), The Chainsmokers (21. Oktober), Philipp Kirkorov (23. Oktober) und Katie Melua (24. Oktober). Mit ihrer „War In My Mind“-Tour beehrt Ausnahmekünstlerin Beth Hart am 11. November die Stadt, gefolgt von den alten Rocklegenden von (20. November). Mit Ehefrau Kira und den fünf Kindern steht am 13. Dezember zudem Angelo Kelly auf der Bühne.

Arena

Es ist das Konzert-Highlight im Event-Sommer: Rammstein kommen nach Düsseldorf. Die Karten für das Konzert am 27. Juni waren so schnell ausverkauft, dass schnell ein Zusatzkonzert am 28. Juni angesetzt wurde (ebenfalls bereits ausverkauft).

Zudem soll am 14. November die „weltgrößte 80er-Party“ dort steigen. Mit dabei sind Szenegrößen wie Alphaville, Samantha Fox und Marc Almond.

Tonhalle

Eine Reihe ganz besonderer Konzerte gibt es in der Tonhalle zu erleben und zu hören. So gibt es unter anderem die Musik aus Game Of Thrones (25. Januar), Harry Potter (5. März) und Star Wars (10. März). Ebenfalls in der Tonhalle tritt Jazz-Musiker Gregory Porter am 3. März auf.

Sehnlichst erwartet wird auch das Konzert am 22. Februar von Sänger, Songwriter und Performer Dallas Green aka City and Colour, der damit auf die internationalen Bühnen zurückkehrt.

Max Raabe ist 2020 gleich zwei Mal in der Tonhalle zu sehen: Am 21. März sowie am 22. Oktober. Deutschsprachigen Chanson gibt es am 27. März von Annett Louisan zu hören, Soul gibt es hingegen einige Wochen vorher mit Max Mutzke (7. März).

Rather Dome

Vier Nummer 1 Alben in Folge, und über 3,8 Millionen verkaufte Alben: das ist die musikalische Bilanz von Santiano. Am 4. April spielt die Band im Dome und zwar im Rahmen von MTV Unplugged.

Am 3. Juni kommt Mister Slowhand Eric Clapton nach Düsseldorf. Wenige Tage später, am 19. und 20. Juni folgen dann die Helden der Stadt, die Toten Hosen – dieses Mal ohne Strom. Beide Konzerte der Lokalmatadore sind bereits ausverkauft.

Auch das Konzerterlebnis Symphonic Flloyd kommt – und zwar am 1. Mai. Die Musiker der Hagener All-Star-Band Green und das Orchester Hagen spielen Hits der legendären Pink Flloyd.

Im Rahmen ihrer World Tour kommt zudem die finnische Symphonic Metalband Nightwish in die Landeshauptstadt – am 21. November.

Zakk

Auch im Zakk gibt es im kommenden Jahr ordentlich auf die Ohren. So spielen im Januar unter anderem die Ska-Band The Busters (18.1.) in den Räumlichkeiten an der Fichtenstraße. Hip Hop Flow gibt es am 21. Januar mit Yonas.

Mit dem aktuellen Album SOS kommen am 2. Februar die schwedischen Punkrocker von Millencolin in die Stadt, am 7. Februar wird es musikalisch lustig mit der selbst ernannten Comedyband Linsending, die sogar aus Düsseldorf kommen.

Aus dem Tube ins Zakk verlegt werden musste die Show von Engst. Die Zusatzshow der Flächenbrand-Tour findet am 23. Februar statt. Ihren einzigen Gig in NRW haben am 2. März die Alternative-Rocker von X Ambassadors. Ebenfalls im März spielen unter anderem Selig (8.) und The Regrettes (24.). 20 Jahre „Turbostaat“ werden hingegen am 4. April zelebriert.

Mit ihrem ersten Album seit fünf Jahren kehrt die Berliner Band Mia. am 2. Mai ins Zakk zurück. Ihr 40-jähriges Jubiläum feiert die Band The Exploited am 20. Mai mit „speziellen Gästen“, wie es auf der Zakk-Homepage heißt. Kölsche Klänge gibt es hingegen am 30. September, wenn Cat Ballou auftreten.

Kassette

Sänger und Gitarrist Michael Girke ist ein Mythos und eine Legende: Mit seiner Gruppe Jetzt!, die bereits in den 80er entstand, veröffentlichte er erst in diesem Jahr ein erstes reguläres Studioalbum. Am 30. Januar spielt er in der Kassette.

Festivals

Ebenfalls 2020 wird es erneut das New Fall Festival geben, das im nächsten Jahr von 1. bis 4. Oktober stattfindet.

Auch das Lieblingsplatte-Festival geht in eine neue Runde und feiert seinen fünften Geburtstag. Dabei wird unter anderem eine Band auftreten, die seit 30 Jahren nicht mehr zusammengespielt hat, verrät der Veranstalter.

Neben den hier aufgeführten Konzerten und Festivals gibt es jedoch noch zahlreiche weitere in der Stadt. Die jeweiligen Spielstätten informieren darüber.