Wochenmarkt auf dem Carlsplatz in den 1950er Jahren.

Historisches So sah Düsseldorf in den 50er Jahren aus

Düsseldorf. Ein neuer Bildband mit Fotos aus dem Fundus des Düsseldorfer Stadtarchivs ist erschienen.

Spannend und kontrastreich wie kein anderes Nachkriegsjahrzehnt waren die 50er Jahre. Ein neuer Bildband über Düsseldorf lässt diese Zeit jetzt wieder auferstehen. Die Fotos stammen aus dem Bestand des Stadtarchivs der Landeshauptstadt, der die Entwicklungen in dieser Zeit bestens illustriert.

Düsseldorf erlebte in den 1950er Jahren einen enormen Wandel. Dies war nicht nur dem Wiederaufbau und dem rasanten Wirtschaftswachstum geschuldet, sondern auch der neuen Aufgabe als Landeshauptstadt des ebenso neuen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Die gröbsten Trümmer waren in der Stadt schonbeseitigt, die meisten Straßen wieder befahrbar, alte Gebäude entstanden neben neuen oder wurden durch neue ersetzt.

Der Band „Düsseldorf in den 50er Jahren. Die junge Landeshauptstadt“ gibt den Leserinnen und Lesern die Gelegenheit, in die Atmosphäre dieses Jahrzehnts einzutauchen. Die großformatigen Fotografien ergeben ein lebensechtes Spiegelbild dieser ereignisreichen Jahre, in denen sich vieles schnell veränderte. Dabei werden nicht nur die offiziellen Ereignisse und Höhepunkte der Zeit, sondern auch der Alltag der Menschen ins Bild gerückt.

Die prägende Rolle des Rheins

Der voranschreitende Wiederaufbau kann auf diese Weise ebenso nachvollzogen werden wie Freizeitgestaltung, Kultur, Wirtschaft, das Brauchtum, der Konsum oder die prägende Rolle des Rheins für die Stadt. So lebte der Karneval wieder auf, die Kinos öffneten ihre Türen, der Sport kehrte zurück – ob beim Fußball mit Fortuna Düsseldorf, beim Eishockey mit der DEG oder den Galopprennen im Grafenberger Wald.

Zu jedem Foto geben das Autoren-Team Benedikt Mauer und Andrea Trudewind Erläuterungen und machen den Bildband auch für die jüngere Generation interessant, für die die 50er Jahre einfach nur ein Stück Geschichte sind.

„Düsseldorf in den 50er Jahren. Die junge Landeshauptstadt“, herausgegeben vom Stadtarchiv Düsseldorf, (Benedikt Mauer, Andrea Trudewind), erschienen im Wartberg-Verlag, Gudensberg-Gleichen 2020, 96 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-8313-3292-2. Das Buch ist für 19,90 Euro im Buchhandel erhältlich.