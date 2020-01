So ein Theater! Zickenalarm um einen Seitensprung

Schlag nach bei Shakespeare! So das Lebensmotto des wackeren Anstreichers Walter Page, im Nebenberuf Schauspieler. Vermutlich ist er eine verkrachte Existenz, die kein TV-Agent, geschweige denn ein Theater noch engagieren will. Und sich mit Gelegenheitsjobs (als Anstreicher) über Wasser hält. Nun will Walter seiner Kundin Marcia Hornbeam mit seinen Mimen-Künsten aus der Klemme helfen. Denn die flotte End-Fünfzigerin benötigt seine Komödianten-‚Künste’, um vor ihrem Göttergatten ihren Seitensprung zu verheimlichen.

Genügend Stoff für reichlich Verwechslung, Verdrehung und manchmal volkstümliche Verbiegung. So zumindest inszeniert Peter Millowitsch – mittlerweile Haus- und Hofregisseur in der wieder erfolgreichen Komödie an der Steinstraße – den britischen Schwank „Rache ist süß“ von Donald Churchill. Die Premiere im voll besetzten Haus kam gut an, die Mimen ernteten Bravorufe.

Problem, um das die bizarre Komödie zwei Stunden kreist: Marcia wurde beim Fremdgehen mit ihrem smarten Kavalier und Dauer-Fremdgeher erwischt – ausgerechnet von der Frau dieses Mannes: Jane. Eine bissige Antiquitätenhändlerin, die seit Jahren geübt ist, Nebenbuhlerinnen des Ehemanns aus dem Ring zu boxen. Mit allen Mitteln, fairen und unfairen. So besucht sie Marcia in deren schicker Wohnung in einem Londoner Nobelviertel (in Grün-Mangogelb arrangiert von Ausstatter Adrian Ochse) und sinnt auf Rache: Jane will Marcias Mann über die sexuellen Abenteuer seiner Frau informieren. Doch dieser ist auf Geschäftsreise. Daher droht Jane der verblüfften Marcia an, wiederzukommen. Eine Rache, die für sie süß sein soll, für Marcia indes wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ruin bedeuten könnte.

Hysterie, Panik und intime Details

So gibt’s genügend Zündstoff für Streit und Zank zwischen den beiden Damen. Besonders die rotfunkelnde, aufgekratzte Marcia in elegantem Outfit mimt die feine Lady, neigt zu Hysterie und unkontrollierten Ausbrüchen. Sie gerät in Panik, fühlt sich ertappt, kratzt sich unentwegt an Arm und Kopf und behauptet, sie habe die Beziehung längst beendet. Was Jane kontert, indem sie genüsslich intime Details ausplaudert, die ihr Mann bereits gestanden hat.

Die eine fühlt sich der anderen haushoch überlegen, setzt feine und treffsichere Nadelstiche. Und so herrscht in einigen Szenen heftiger, wenig vornehmer Zickenalarm – mit Temperament und Bösartigkeiten auf den Punkt gebracht von Ilka Luza als Business-Frau Jane und Nicole Spiekermann als blasierte Lady Marcia.

Als ungewöhnlich agile Charakterdarstellerin überzeugt Spiekermann: Theaterfans kennen sie, da sie bis 1996 (in der Ära Canaris) im Ensemble des Schauspielhauses tätig war. Sie beherrscht die Szene, mutiert zur Super-Zicke und demonstriert, dass sie Boulevard locker drauf hat, ihn aber anreichert mit hintergründigem, doppelbödigem Tonfall.

Immer skurriler wird der Schwank mit garstigem britischem Humor durch den Anstreicher Walter, der für kurze Zeit in die Rolle des Hausherrn schlüpfen soll. Ihm soll Jane dann die Augen öffnen (damit Marcias Mann nichts erfährt). So kann er wieder seiner Hobby-Schauspielerei frönen. Der wandlungsfähige Rolf Berg – mal derber Arbeiter, mal näselnder Butler – macht aus der Verwandlung eine Klamotte.

Insgesamt ein zügig gespieltes Drei-Personen-Stück, nur selten mit Schenkelklopf-Komik. Lediglich der zweite Teil hat Längen.

Bis 6. März. Karten unter 0211 / 133 707, www.komoedie-steinstrasse.de