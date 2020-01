Sicherheitsfirma Kötter hört am Airport endgültig auf

Der Düsseldorfer Airport meldet derzeit Rekorde bei den Besucherzahlen – doch schon bald könnte genau deshalb am Airport Chaos ausbrechen.

Wechsel des Sicherheitsservice kurz vor der Hauptsaison am Airport

Denn wie jetzt bekannt geworden ist, plant die Sicherheitsfirma Kötter sich an einer neuen Ausschreibung nicht mehr zu beteiligen. „Für den Airport ist diese Entwicklung denkbar schlecht, da dann die Hauptsaison für Urlaubsreisen losgeht“, sagt Özay Tarim. Als Gewerkschaftssekretär bei Verdi ist er zuständig für das Sicherheitspersonal an den NRW-Flughäfen.

Im November hatte Kötter bereits bekanntgegeben, den Auftrag am Airport zum 1. Juni aufgeben zu wollen. Geschehen war das jedoch unter der Annahme, an einer neuen Ausschreibung teilzunehmen, um bessere Rahmenbedingungen auszuhandeln – doch die Aussicht auf bessere Leistungen blieb scheinbar aus. Kötter hatte immer wieder betont, mit der Arbeit am Airport Millionenverluste zu machen.

Einstieg für den neuen Dienstleister könnte schwer werden

Ein neuer Dienstleister für den Sicherheitsbereich wird derzeit schon gesucht, noch knapp eineinhalb Wochen kann sich auf die Ausschreibung beworben werden. Der Airport ist bei der Ausschreibung nicht direkt involviert: „Die Neuvergabe des Auftrags obliegt dem Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums“, heißt es vom Airport. Unverständlich ist für Tarim jedoch, warum die neue Ausschreibung bereits jetzt gestartet wird, „denn der Auftrag von Kötter wäre Ende Dezember 2020 ohnehin ausgelaufen. Die Ausschreibung hätte auch viel später und stressfreier ablaufen können“.

Zwei Unternehmen sollen bereits Interesse bekundet haben: die Firma DSW aus Bremen und I-Sec aus Frankfurt. Leicht wird der Einstieg für das neue Sicherheitsunternehmen am Düsseldorfer Airport aber nicht werden: „Der Nachfolger von Kötter wird Mitte April bekanntgegeben und hat dann nur sechs Wochen Zeit, neue Dienstpläne zu erstellen und neue Mitarbeiter einzuarbeiten. Das ist sehr wenig Zeit“, so Gewerkschafter Tarim weiter.

Airport erwartet reibungslosen Ablauf zu Beginn der Sommerferien

In der Vergangenheit hatte der Düsseldorfer Flughafen trotz steigender Besucherzahlen auch immer wieder negative Schlagzeilen gemacht, da Urlauber oft stundenlang für den Sicherheitscheck warten mussten. Im kommenden Sommer könnte es nun wieder chaotisch werden.

Beim Airport ist man sich der Herausforderung durchaus bewusst: „Die Reisenden haben Anspruch auf eine solide Qualität an den Sicherheitskontrollen. Daher erwarten wir einen reibungslosen Übergang an den neuen Auftragnehmer, insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Juni in NRW die Sommerferien starten und gleichzeitig mit der Drupa eine der weltweit größten Messen in Düsseldorf stattfindet“, so Airport-Sprecher Thomas Kötter.

Knapp 1100 Mitarbeiter dürfen zu neuem Dienstleister wechseln

Das Durcheinander am Airport war laut Mitarbeitern großteils auf die schlechten Arbeitsbedingungen zurückzuführen, wodurch es bei Kötter zu einem durchgängig hohen Krankenstand gekommen sein soll. Da durch einen Betriebsübergang die rund 1100 Arbeitsplätze auch unter der Führung eines neuen Dienstleisters gesichert sein sollen, hoffen die jetzigen Kötter-Mitarbeiter auf Besserung: „Damit wir nicht in dieselben Probleme laufen, müssen das Personal verstärkt und die Arbeitsbedingungen definitiv verbessert werden“, sagt Gewerkschaftssekretär Özay Tarim.