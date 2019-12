Raub Düsseldorf: Seniorin in Wohnung in Unterrath ausgeraubt

Düsseldorf. Zwei Frauen drangen in die Wohnung einer 85-Jährigen ein und erbeuteten unter anderem Goldketten. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Düsseldorf: Seniorin in Wohnung in Unterrath ausgeraubt

Nach einem Überfall auf eine 85-jährige Frau Dienstagnachmittag in Unterrath fahndet die Polizei nach zwei Frauen. Erbeutet wurde persönlicher Schmuck der Seniorin und ein Jesuskreuz. Die Frau blieb unverletzt.

Gegen 16.25 Uhr drangen die beiden Frauen auf unbekannte Weise in die Wohnung der Seniorin an der Straße „Auf der Reide“ ein. Unter Vorhalt eines 20 Euro-Scheins drängten sie das Opfer in die Küche. Während eine der Täterinnen die Frau festhielt, durchsuchte die andere das Schlafzimmer und entwendete den Schmuck. Anschließend flüchteten die beiden Frauen in unbekannte Richtung. Eine soforteingeleitete Fahndung verlief negativ.

Eine der Täterinnen trug einen blauen Anorak. Die andere einen Kurzmantel. Beide hatten schwarze Haare. Hinweise an 0211/ 870-0.

Fremden nicht die Tür öffnen

Gleichzeitig warnt die Polizei eindringlich davor, Fremden die Tür zu öffnen. Außerdem sei in letzter Zeit häufiger zu beobachten, dass die Konstellation aus zwei (jungen) Frauen als Täter zunehme, so die Polizei. Besonders ältere Menschen geraten in das Visier. „Die Frauen sind zudem sprachlich geschult, gehen halb bettelnd, halb fordernd vor“, so ein Polizeisprecher. (KG)