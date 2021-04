Schwer verletzt: Fußgänger von Auto erfasst

Rath. In Düsseldorf ist ein 35-jähriger Mann von einem Auto angefahren worden. Die Ermittlungen dauern an.

Ein 35-jähriger Mann ist Donnerstagabend schwer verletzt worden, als er auf dem Rather Broich von einem Auto erfasst wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach den derzeitigen Ermittlungen stand der 35-jährige Getränkelieferant auf dem Rather Broich neben seinem Kleintransporter. Plötzlich wurde er dort von dem Mercedes eines 66-jährigen Mannes aus Düsseldorf erfasst, der Richtung Lenaustraße unterwegs war. Der 35-jährige Düsseldorfer wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr bestand nicht. Zeitweise war der Rather Broich in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (KG)