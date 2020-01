Schwach für Düsseldorf

Seit Thomas Geisel 2014 zum Oberbürgermeister gewählt, wehen alljährlich in Düsseldorf zum schwul-lesbischen Straßenfest CSD Regenbogen-Fahnen vor dem Rathaus. In diesem Jahr starten in Düsseldorfs mit den „Euro Games“ erstmals die Europameisterschaft schwul-lesbischer Sportler. Beides ein Zeichen echter Toleranz, die unsere Stadt auszeichnet.

Schwach ist vor diesem Hintergrund, dass es die Stadtverwaltung nicht geschafft hat, eine geeignete Stelle für einen Regenbogen-Zebrastreifen zu finden. Was Hamburg vorgemacht haben, ist in Düsseldorf halt nicht so einfach...