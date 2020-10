Schutz für alle Beteiligten

Die Fortuna hat zusammen mit dem Düsseldorfer Kinderschutzbund ein Projekt gegen den Missbrauch von Kindern in Sportvereinen auf den Weg gebracht.

Es ist so wichtig, dass es Leute wie Paul Jäger oder Christian Lasch von der Fortuna gibt, die soziale Projekte mit großem Enthusiasmus nach vorn treiben. Aktuell werden durch den Stadtsportbund alle 450 Düsseldorfer Clubs angeschrieben. Die Verantwortlichen auf den Fußballplätzen und in den Turnhallen dieser Stadt sind also eingeladen, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Und die Clubs sollten die Einladung annehmen, denn das Konzept „Kids Care“ schützt nicht nur die Kinder, sondern auch Übungsleiter, die im Zweifel lernen müssen, wie sie sich richtig zu verhalten haben.

Es gibt viele Beispiele von sexueller Gewalt auf der Sportanlage. Es ist eben nicht nur der Übergriff gemeint, sondern schon die verbale, verletzende Tat. Wie sagte gestern Hauke Duckwitz, Vorsitzender des Düsseldorfer Kinderschutzbundes: „Sportvereine sollten ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche bleiben – und in einigen Fällen auch werden.“

Der Mann hat ganz sicher Recht.