Schon wieder versuchte Tötung in der Düsseldorfer Altstadt

Erst am 4. Juli besuchten NRW-Innenminister Herbert Reul (r, CDU), und Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (2.v.r, CDU) die gemeinsamen Anlaufstelle von Stadt und Polizei in der Altstadt. Die Anlaufstelle soll ein wichtiger Baustein für mehr Sicherheit und Ordnung in der Düsseldorfer Innenstadt sein.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa