Düsseldorf: Mann stürzt über Brüstung aufs Rheinnufer

Düsseldorf. Die Höhenrettung der Düsseldorfer Feuerwehr musste am Samstag einen Verletzten im Uferbereich bergen. Er war über die Brüstung gestürzt.

In Höhe des Schlossturms am Düsseldorfer Rheinufer stürzte am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein 32-jähriger Mann von der Brüstung des Gehweges. Er blieb am Ufer verletzt liegen und musste durch die Höhenretter der Feuerwehr Düsseldorf gerettet werden. Nach notärztlicher Versorgung kam er in ein Krankenhaus.

Gegen kurz nach 19 Uhr am Abend alarmierten Passanten den Rettungsdienst. Ein junger Mann war von der Brüstung der Promenade gefallen und lag nun verletzt im Uferbereich. Da sich der Transport des Verletzten über den Uferbereich und die schmale Zugangstreppe als schwierig darstellte, alarmierten die Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Höhenretter der Feuerwehr Düsseldorf nach, um den jungen Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Eingepackt in einer speziellen Matratze des Rettungsdienstes, die bei Verletzungen am Rücken Anwendung findet, konnte der Verletzte dann schonend über ein Seilsystem an der Drehleiter nach oben gezogen werden. Der Mann kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. (KG)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf