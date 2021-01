Rheinbahn: Kaum noch Verstöße gegen Maskenpflicht

Düsseldorf. Bei der Rheinbahn in Düsseldorf sind kaum noch Fahrgäste ohne Maske unterwegs. Bußgelder haben Quote nochmal deutlich erhöht.

Die Fahrgäste der Rheinbahn verstoßen kaum noch gegen die Maskenpflicht. Es gebe so gut wie keine Menschen, die in den Fahrzeugen und Anlagen des Unternehmens keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, teilt die Rheinbahn auf Anfrage der NRZ mit.

Vor allem die Einführung der Bußgelder für einen Verstoß gegen die Maskenpflicht im August des vergangenen Jahres hat die Zahl der Menschen, die eine Maske tragen, nochmal deutlich erhöht. Lag die Quote in Düsseldorf vor der Einführung bei noch knapp über 90 Prozent, zählt man bei dem Verkehrsunternehmen jetzt 98 bis 99 Prozent Maskenträger unter den Fahrgästen. Die Rheinbahn kontrolliert die Regelung in Düsseldorf gemeinsam mit dem Ordnungsamt, so eine Unternehmenssprecherin. Wer seit dem 12. August 2020 ohne Maske in Bus oder Bahn erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von 150 Euro.

Rheinbahn: Weniger Freizeitfahrten

Und auch der Lockdown hat einen Einfluss auf die Zahl der Maskenverweigerer. Seit im November und Dezember viele Geschäfte und Lokale geschlossen sind, fallen auch viele abendliche und nächtliche Freizeitfahrten weg. Dadurch seien weniger Menschen ohne Maske in den Bussen und Bahnen unterwegs.