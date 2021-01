Rheinbahn fährt mit besonderem Design zum Firmenjubiläum

Düsseldorf. Die Rheinbahn wird 125 Jahre alt und feiert das mit einem besonderen Design für Busse und Bahnen. Ab sofort in der Stadt unterwegs.

Die Rheinbahn feiert in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag. 125 Jahre alt wird das Unternehmen, das, wie man selber stolz sagt, aus dem Straßenbild Düsseldorfs nicht mehr wegzudenken ist. Um dieses Jubiläum zu feiern und auch nach außen die 125-jährige Firmengeschichte zu feiern, sind ab sofort sechs besonders gestaltete Fahrzeuge in der Stadt unterwegs.

Auf dem komplett in gut sichtbarem Rheinbahn-Rot gehaltenen Design zeichnen sich die Silhouetten bekannter Gebäude im Bedienungsgebiet ab, so zum Beispiel der Düsseldorfer Rheinturm, der Quirinus Münster in Neuss, das Neanderthal-Museum im Kreis Mettmann oder die Teloy-Mühle in Meerbusch. Gegründet wurde die Rheinbahn am 25. März 1896.

Nahverkehr ist zentrale Säule bei der Verkehrswende

Bei der Vorstellung der Fahrzeuge erklärte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: "Mobilität ist ein Grundbedürfnis aller Bürgerinnen und Bürger und ein wichtiges Rückgrat unserer Gesellschaft – heute genauso wie vor 125 Jahren. Ich freue mich, dass die Rheinbahn in ihrem Jubiläumsjahr auf diese stolze Geschichte zurückblicken kann. Der Auftrag der Rheinbahn für unsere gesamte Region hat sich seit ihrer Gründung 1896 nicht verändert, dafür ist ihre Bedeutung für das öffentliche Leben über die Jahrzehnte immer weiter gewachsen. Heute ist der öffentliche Nahverkehr die zentrale Säule für das Gelingen der Verkehrswende. Und diese werden wir gemeinsam schaffen."