Rheinbahn Düsseldorf: Abonnenten haben Angst vor Bußgeld

Düsseldorf. Für das Deutschlandticket gibt es noch keine neuen Chipkarten. Fahrgäste trauen sich daher nicht, außerhalb ihres Tarifgebiets zu fahren

Mit der Bahn durch ganz Deutschland fahren, dass ist seit dem 1. Mai mit dem 49-Euro-Ticket möglich. 155.000 Deutschlandtickets wurden laut Rheinbahn bisher verkauft, 47.000 davon sind sogar neue Abonnenten. Fahrgäste, die zuvor ein teureres Ticketabo hatten, wurden automatisch auf das Deutschlandticket umgestellt – sofern sie nicht widersprochen haben. Doch die Umstellung verläuft nicht immer reibungslos, so auch bei Christina D., Leserin aus Erkrath-Hochdahl, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

„Mir fehlt der Aufkleber bis heute“

Sie pendelt mehrmals die Woche von Erkrath nach Düsseldorf. „Seit Jahren beziehe ich das Ticket 1000“, so Christina D. In einem Schreiben wurde sie über die Tarifumstellung informiert. Eine neue Chipkarte habe sie aber noch nicht erhalten. Rheinbahn-Sprecherin Annika Bödefeld erklärt dazu: „Seitens der Hersteller gibt es Lieferengpässe. Kunden nutzen zunächst ihre bisherigen Chipkarten weiter. Sie haben dazu einen Deutschlandticket-Aufkleber zugeschickt bekommen.“

Diesen habe Christina D. aber nicht erhalten. „Ich kenne Leute, die haben ihn zwei Monate oder zwei bis drei Wochen vor dem Start des 49-Euro-Tickets bekommen. Mir fehlt er bis heute.“ Bereits am 2. Mai habe sie sich unter der Servicenummer an die Rheinbahn gewandt. „Nach zwanzig Minuten in der Warteschleife konnte ich mit einem Mitarbeiter sprechen. Der hat mir aber mitgeteilt, er sei dafür nicht zuständig und ich müsse mich über die Ticketnummer-Hotline melden.“

Chipkarte wird automatisch verschickt

Doch auch dort war kein Durchkommen, deshalb habe sie der Rheinbahn eine Mail geschrieben. „Bis heute habe ich keine Rückmeldung erhalten.“ Ohne Aufkleber traut sich Christina D. aber nicht außerhalb ihres vorher gültigen Bereichs zu fahren. „Ich weiß, dass der Chip umgestellt ist. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht außerhalb meines vorherigen Bereichs Probleme mit dem Schaffner bekomme.“

Sollten Kunden jedoch ein Bußgeld verhängt bekommen, obwohl sie ein Deutschlandticket beziehen, „können sie sich an die Rheinbahn wenden, die sich dann um die Klärung kümmert“, so Rheinbahn-Sprecherin Bödefeld. Sie betont zudem: „In den nächsten Wochen, sobald wir genügend Chipkarten haben, senden wir den Fahrgästen automatisch die neue Chipkarte zu.

