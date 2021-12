Rettungseinsatz: Flughafen-Mitarbeitern war plötzlich übel

Düsseldorf. Husten, Juckreiz und Schwindel bei Beschäftigten an der Fluggastkontrolle. Feuerwehr und Sanitäter im Einsatz.

Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr kam es am Mittwoch Abend am Düsseldorfer Flughafen. Mitarbeiter der Fluggastkontrolle am Flugsteig A klagten gegen 18 Uhr plötzlich über Husten, Juckreiz im Gesicht und Schwindel. Feuerwehr und Sanitäter waren sofort an den beiden betroffenen Sicherheitsschleusen. Sie nahmen Messungen vor und versorgten die 15 betroffenen Mitarbeiter. Einige konnten ihren Dienst nicht mehr fortführen. Passagiere waren nicht betroffen, da sie den betroffenen Bereich schnell passieren.

Messungen brachten kein Ergebnis

Die Messungen der Feuerwehr ergaben kein Ergebnis, also keine Konzentrationen von giftigen Stoffen oder Reizgas. Es habe auch keine optischen Hinweise wie Rauchentwicklung gegeben und auch keine schlechte Luft, berichtete eine Mitarbeiterin.

Eine erste Vermutung ist, dass über Klimaschächte kurzfristig ein reizender Stoff in den Bereich der beiden Sicherheitsschleusen gelangt ist. Die Mitarbeiter der nebenan liegenden Sicherheitsschleusen haben nichts gemerkt.

Nach der Erstversorgung durch Sanitäter wurde den betroffenen Mitarbeitern überlassen, ob sie ihre Arbeit wieder aufnehmen. Mitglieder des Betriebsrates waren vor Ort und kümmerten sich um die Kolleginnen und Kollegen.

