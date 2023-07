Regenbogenbank mit Farben der Reichsflagge überschmiert

Innerhalb von kurzer Zeit haben Vandalen in Gerresheim zum zweiten Mal eine Regenbogenbank mit den Farben der Reichsflagge beschmiert.

Düsseldorf. Düsseldorf: Rund sechs Wochen, nachdem die Bank im Stadtteil Gerresheim zum ersten Mal beschmutzt worden war, haben Vandalen erneut zugeschlagen.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von noch nicht einmal zwei Monaten wurde eine Regenbogenbank am Alten Markt im Stadtteil Gerresheim mit schwarz-weiß-roter Farbe in der Anordnung der Reichsflagge beschmiert. Bereits beim ersten Fall Ende Mai wurde die Sachbeschädigung bei der Polizei angezeigt. Das Gartenamt sorgte damals schnell für eine neue Bank.

Bezirksbürgermeisterin Maria Icking, die die Bank am gestrigen Morgen begutachtete, sagte, sie habe von sich aus den Verfassungsschutz informiert, da die Farben auf einen verfassungsfeindlichen Hintergrund der Tat hinweisen würden. Laut ihren Informationen sei die Tat am vergangenen Sonntagabend gegen 22 Uhr geschehen. „Da ist es noch nicht ganz dunkel und es ist ja auch ein ziemlich öffentlicher Rahmen mit Außengastronomie. Da muss man schon sehr rücksichtslos sein“, findet Icking. Sie sei sich aktuell nicht sicher, ob sie raten würde, direkt wieder Ersatz zu holen: „Das ist ja eine bestimmte Gruppe, die dahintersteht, da sollen sich erst einmal die Polizei und der Verfassungsschutz drum kümmern.“

Stadt kündigt weitere Regenbogenbänke an

Allerdings hatte die Stadt schon beim Aufstellen der ersten Regenbogenbank bekanntgegeben: „Auch an anderen Stellen des Stadtgebiets sollen Regenbogenbänke aufgestellt werden. Ziel ist es, in jedem Stadtbezirk eine Sitzbank in den Farben der Regenbogenfahne (Regenbogenbank) aufstellen zu lassen.“ Sie sollen als Symbol für die LGBTQ-Community stehen. Zudem erhalten diese Bänke eine Plakette mit dem Text „Diese Bank steht für Toleranz und Vielfalt“ sowie einen QR-Code, der zum Informationsangebot des Amtes für Gleichstellung und Antidiskriminierung führt.

Laut Polizei ist zum aktuellen Fall wohl eine Online-Anzeige aufgegeben worden, es dauere allerdings ein bis zwei Tage, bis diese ankomme. Zum genauen Tathergang gebe es noch keine genauen Informationen, sagte ein Sprecher.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf