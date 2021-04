Rechtsextrem? Düsseldorfer Linke haben Goldhandel im Visier

Düsseldorf. Goldhandel-Filiale der Degussa GmbH auf der Kö gerät ins Visier der Düsseldorfer Linkspartei. Die Politiker sehen Nähe zur rechten Szene.

Die Linkspartei in Düsseldorf sieht Handlungsbedarf. Der Kreisverband lädt heute Abend um 19 Uhr zu einer Online-Veranstaltung mit dem Soziologen Andreas Kemper ein. Dabei geht es um die Degussa Goldhandel GmbH. Die Linken sehen eine Verbindung zur rechten Szene. „Ihre Protagonisten sind mit der rechten AfD bestens vernetzt und äußerten sich in der Vergangenheit demokratiefeindlich“, heißt es in einer Pressemeldung. Degussa-Geschäftsführer Markus Krall soll angeblich öfters Gast bei AfD-Veranstaltungen sein. Deshalb sieht Kea Detmers, Kreissprecherin der Linkspartei, Aufklärungsbedarf: „Hinter dem recht unscheinbaren Unternehmen Degussa Goldhandel verbirgt sich laut den Recherchen von Andreas Kemper ein Firmengeflecht, das bis in Kreise der extremen Rechten vernetzt ist und dessen Protagonisten der Demokratie offen feindlich gegenüberstehen“, erklärt die Politikerin. Es sei Zeit, sich diese besorgniserregende Verflechtung genauer anzuschauen, zumal Degussa Goldhandel eine Filiale in der Düsseldorfer Kö-Galerie betreibt.

Demokratiefeindliche Äußerungen

Die Bundestags-Direktkandidatin der Linken im Düsseldorfer Süden, Julia Marmulla, sieht im Zusammenhang mit dem Firmennamen eine gewisse Brisanz, weil es schon einmal ein Unternehmen mit dem Namen Degussa gegeben habe. „Während der NS-Zeit lieferte Degussa das Nervengift Zyklon B für den Holocaust. Heute vertritt der Geschäftsführer Markus Krall die These, dass Menschen, die Sozialleistungen erhalten, das Wahlrecht entzogen werden sollte“, sagt Marmulla. Beide Tatsachen seien „demokratiefeindlich, menschenverachtend und unerträglich“.

Wer dem „Zoom“-Meeting beitreten möchte, kann sich unter Telefonnummer 0211-9336081 die Zugangsdaten geben lassen.